Ср, 27.06.2018
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  • Дитя заката: самая сексуальная модель мира Эмили Ратаковски показала новое откровенное фото

Дитя заката: самая сексуальная модель мира Эмили Ратаковски показала новое откровенное фото

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ФОТО: Instagram / Instagram

27-летняя американская модель и актриса добавила немного теплой домашней атмосферы в свою гламурную инстажизнь и выложила фото в минималистичном интерьере.

Эмили надела черный короткий топ со спущенными плечами и трусы в тон, чтобы в очередной раз показать плоский загорелый живот и грудь.

ФОТО: Instagram / Instagram

Взгляд девушка устремила в камеру, да ещё и приоткрыла рот. Фото в малоосвещенной минималистично обставленной комнате все равно вышло стильным и сексуальным. Хотя у пользователей снова возникли вопросы о том, что за чёрный предмет на заднем плане. Кто-то предположил, что это кожаный гамак. Но основное внимание было приковано к фигуре, которую комментаторы считают буквально идеальной.

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