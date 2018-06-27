Дитя заката: самая сексуальная модель мира Эмили Ратаковски показала новое откровенное фото
27. июнь 2018, 11:36
27-летняя американская модель и актриса добавила немного теплой домашней атмосферы в свою гламурную инстажизнь и выложила фото в минималистичном интерьере.
Эмили надела черный короткий топ со спущенными плечами и трусы в тон, чтобы в очередной раз показать плоский загорелый живот и грудь.
Взгляд девушка устремила в камеру, да ещё и приоткрыла рот. Фото в малоосвещенной минималистично обставленной комнате все равно вышло стильным и сексуальным. Хотя у пользователей снова возникли вопросы о том, что за чёрный предмет на заднем плане. Кто-то предположил, что это кожаный гамак. Но основное внимание было приковано к фигуре, которую комментаторы считают буквально идеальной.