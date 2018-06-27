Дитя заката: самая сексуальная модель мира Эмили Ратаковски показала новое откровенное фото

Эмили надела черный короткий топ со спущенными плечами и трусы в тон, чтобы в очередной раз показать плоский загорелый живот и грудь.

Взгляд девушка устремила в камеру, да ещё и приоткрыла рот. Фото в малоосвещенной минималистично обставленной комнате все равно вышло стильным и сексуальным. Хотя у пользователей снова возникли вопросы о том, что за чёрный предмет на заднем плане. Кто-то предположил, что это кожаный гамак. Но основное внимание было приковано к фигуре, которую комментаторы считают буквально идеальной.