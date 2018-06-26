Лето-2018 грозит опасностью для жителей Земли: что ни в коем случае нельзя делать

"В период ретро-Марса активная деятельность человека притупляется, создается ощущение "ежика в тумане", когда человек не знает что и как нужно делать, куда направить свою энергию. Любой старт, любая активная деятельность на ретромарсе практически обречена на провал. Дела будут продвигаться медленно и с большими трудностями, проблемы и нестыковки будут возникать из ниоткуда, а верного решения вы скорее всего не сможете найти. Этот период скорее подходит для анализа и понимания скрытых проблем", - пояснила Dni.Ru астролог Марина Ма.

Марс – это огненная планета, планета-агрессор, и в астрологии отвечает за травматизм, несчастные случаи, насилие, аварии, порезы, ожоги, а также за все, что связано с оружием. В ретроградный период агрессивные качества Марса направляются вовнутрь человека, что приводит к моральному истощению, раздражительности и необоснованной вспыльчивости человека, что, зачастую, может спровоцировать конфликты "на пустом месте". Также в период ретроградного Марса увеличивается количество несчастных случаев, в том числе ДТП, поскольку Марс еще и сигнификатор автомобилей. "Именно поэтому в период ретроградного Марса лучше всего экономить силы и энергию, обратиться к себе, проанализировать текущие дела и поступки на предмет ошибок и позаботиться о собственной безопасности", – предупредила астролог.

Поскольку Марс отвечает еще и за сексуальные отношения (по расположению Марса в карте человека определяются сексуальный типаж партнера у женщин и проявление качеств "самца" у мужчин), то в период ретроградности, когда накал страстей затуманивается и жизненные силы ослабевают, сложно рассчитывать встретить своего идеального партнера. Скорее имеет смысл пересмотреть текущие отношения, разобраться в насущных проблемах.

Чего следует избегать в периоды ретроградного Марса: