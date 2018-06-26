Лето-2018 грозит опасностью для жителей Земли: что ни в коем случае нельзя делать

25 июня мы вступили в фазу ретроградного Марса, который составляет два или два с половиной месяца и случается один раз в два года. В астрологии Марс отвечает за старт дела и любые активные действия, направленные на преодоление препятствий, за сексуальные отношения (поиск партнера мечты), а также за вопросы личной безопасности и различные травмы. Фаза ретроградного Марса продлится до 26 августа 2018 года, пишут Dni.ru.
"В период ретро-Марса активная деятельность человека притупляется, создается ощущение "ежика в тумане", когда человек не знает что и как нужно делать, куда направить свою энергию. Любой старт, любая активная деятельность на ретромарсе практически обречена на провал. Дела будут продвигаться медленно и с большими трудностями, проблемы и нестыковки будут возникать из ниоткуда, а верного решения вы скорее всего не сможете найти. Этот период скорее подходит для анализа и понимания скрытых проблем", - пояснила Dni.Ru астролог Марина Ма.
Марс – это огненная планета, планета-агрессор, и в астрологии отвечает за травматизм, несчастные случаи, насилие, аварии, порезы, ожоги, а также за все, что связано с оружием. В ретроградный период агрессивные качества Марса направляются вовнутрь человека, что приводит к моральному истощению, раздражительности и необоснованной вспыльчивости человека, что, зачастую, может спровоцировать конфликты "на пустом месте". Также в период ретроградного Марса увеличивается количество несчастных случаев, в том числе ДТП, поскольку Марс еще и сигнификатор автомобилей. "Именно поэтому в период ретроградного Марса лучше всего экономить силы и энергию, обратиться к себе, проанализировать текущие дела и поступки на предмет ошибок и позаботиться о собственной безопасности", – предупредила астролог.
Поскольку Марс отвечает еще и за сексуальные отношения (по расположению Марса в карте человека определяются сексуальный типаж партнера у женщин и проявление качеств "самца" у мужчин), то в период ретроградности, когда накал страстей затуманивается и жизненные силы ослабевают, сложно рассчитывать встретить своего идеального партнера. Скорее имеет смысл пересмотреть текущие отношения, разобраться в насущных проблемах.
Чего следует избегать в периоды ретроградного Марса:
- Воздержаться от любых активных действий, не проявлять инициативу, желательно не начинать никаких новых дел (не открывать бизнес, не запускать новый проект), так как в этот период нет ясного понимания, что именно нужно сделать и как именно. Есть риск потратить много сил напрасно – результат не окупит затраченную на него энергию.
- Не геройствовать, избегать ненужных "приключений", соблюдать предельную осторожность во всем из-за риска попасть в неприятную ситуацию что называется "на пустом месте".
- Не приобретать никакой техники и компьютеров – велик риск поломок, техника быстро может выйти из строя и обнаружения скрытых дефектов.
- Не покупать авто и в целом быть предельно осторожными на дороге поскольку в период ретро-Марса велик риск стать участником ДТП.
- Избегать любых операций и хирургических вмешательств. Если операция плановая, то лучше ее перенести на другой период.