Точка кипения: самые взрывные знаки Зодиака на примере знаменитостей

Анастасия Волочкова ФОТО: Ramil Sitdikov/Sputnik

7 МЕСТО - ВЕСЫ

Весы много говорят и не пытаются сдерживать чувства. Но в этом есть и плюс, они не когда их не накапливают в себе, поэтому взрыва негативных эмоций от них не бывает. Евгения Феофилактова не стала скрывать и умалчивать о своем разводе с Антоном Гусевым. Несмотря на то, что ей было непросто переживать этот период, она свободно говорила о тех чувствах, которые испытывала, когда ее брак рушился. Тем не менее, она старалась не оскорблять и не делать громких заявлений в адрес бывшего мужа и его избранницу Викторию Романец.

Евгения Феофилактова ФОТО: Скриншот с Instagram

6 МЕСТО - СТРЕЛЕЦ

Стрельцы достаточно эмоциональны и могут спровоцировать скандал. Им скучно жить без всплеска чувств, сыграть на нервах и громко высказать свое мнение они любят! Певица Анна Седокова воспитывает двух дочерей и сына. Она признавалась, что устала выслушивать мнения критикующих ее людей, которые осуждали ее образ жизни. Артистка заявляла, что намерена слушать только свое сердце и разум, а если трое детей и носят разные фамилии, то это исключительно ее выбор, который не нуждается ни в чьем обсуждении.

Анна Седокова с дочерью ФОТО: 7d.org.ua

5 МЕСТО - РАК

Раки очень сильно жалеют себя и не хотят винить себя любимого в собственных проблемах. Так что если у представителей этого знака зодиака трудности, то «под раздачу» попадут все, кто будет находиться рядом. Не так давно Алена Водонаева высказывала свое недовольство относительно вредных привычек людей. К ним она причислила и избыточный вес. Она столкнулась с проблемой, когда неприятный запах, исходящий от упитанного человека, вызвал у нее раздражение. Она не постеснялась поделиться своими размышлениями.

ФОТО: Ekaterina Chesnokova/RIA Novosti

4 МЕСТО - ОВЕН

Овен уверен, что он всегда прав, поэтому будет сразу раздражаться, если его не слышат или не понимают. Так что иногда лучше сделать вид, что вы согласны с представителями этого знака зодиака, чем выслушивать от него нравоучения и обвинения. Супруга Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко уверяла всех, что ее роман с футболистом начался уже после того, как он расстался с Ольгой Бузовой. Ее обвиняли в том, что она позволила себе встречаться с женатым мужчиной, но модель убеждала всех в своих принципах и правилах приличия, которым она следовала.

Тарасов и Костенко. ФОТО: Instagram

3 МЕСТО - ТЕЛЕЦ

Телец становится очень раздражительным и срывается на всех, если сталкивается с трудностями. Поэтому в острой ситуации лучше оставить его одного и выждать, когда гнев пройдет сам по себе. Певица Виктория Дайнеко развелась со своим мужем Дмитрием Клейманом. Мужчина вспоминал, что возлюбленная не стеснялась выплескивать на него негативные эмоции и постоянно была чем-то недовольна – размером его зарплаты, вынужденным уходом за ребенком и мелкими бытовыми проблемами.

Виктория Дайнеко ФОТО: Instagram

2 МЕСТО - СКОРПИОН

Скорпион жалит, причем очень больно. Он не пожалеет вас, если вы не оправдали его доверие. Представители этого знака зодиака не будут сдерживать свой яростный негативный порыв и с радостью выплеснет на вас всю свою злость. Знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона, как и многие латиноамериканцы, отличается взрывным характером. Он попадал в скандал, когда его пригласили тренировать команду из ОАЭ, однако после того, как она перестала показывать высокий результат, он обвинял все вокруг – отказ покупать звездных игроков, отсутствие сил и возможности спортсменов тренироваться в полную силу. Однажды Марадона пнул оскорбившего его болельщика.

Диего Марадона. ФОТО: Grigoriy Sisoev/Sputnik

1 МЕСТО - БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы очень плохо себя контролируют. Поэтому их психика как раскаленная сковородка. Будьте с ними очень аккуратны. Телеведущая Дана Борисова не так давно ввязалась в скандал с Аленой Кравец. Она обвиняла девушку в распутном образе жизни. Однако спустя время признала свою неправоту и нашла в себе силы, чтобы попросить прощения.