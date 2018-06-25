Точка кипения: самые взрывные знаки Зодиака на примере знаменитостей

Некоторые готовы взорваться по самому незначительному поводу. Астролог Сергей Ланг проанализировал знаки Зодиака и выяснил, кто из рожденных в определенные периоды меньше других может себя контролировать, пишет СтарХит.
У каждого человека свой темперамент и лимит терпения. Некоторым достаточно незначительно слова, чтобы устроить скандал и закатить истерику, а другие кажутся «непробиваемыми»: ничего не может вывести их на эмоции и тем более, выплеснуть их на кого-либо. Астролог, психолог и парапсихолог Сергей Ланг составил рейтинг знаков зодиака, которые вспыхивают от гнева по малейшему поводу.
12 МЕСТО - РЫБЫ
Рыбы умеют контролировать свои эмоции, как бы тяжело им не приходилось. Рожденные в это время не любят скандалов и стараются избегать конфликтов. Можно с уверенностью сказать, что это самый сдержанный знак. Модель Наталья Водянова сталкивалась с пренебрежительным отношением к ее «особенной» сестре. Вместо скандалов и разбирательств красавица выбрала другой путь – она организовывает Круглые столы и мероприятия, которые помогали бы бороться со стигмой в обществе.
11 МЕСТО - ДЕВА
Девы не любят критику, если говорить им, что они не правы или делают что-то не так, то представители этого знака зодиака не будет сидеть молча, они скажут вам все, что думают. Мария Голубкина удивила поклонников, когда объявила о романе с Борисом Ливановым. Несмотря на то, что многие не одобряли ее выбор, она осталась при своем решении и попросила не вмешиваться в ее личную жизнь.
10 МЕСТО - ЛЕВ
Лев любит быть в центре внимания во всех ситуациях, но вот скандалов они пытаются избежать. Единственное, что не терпят несправедливости, поэтому их легко можно вывести на эмоции, если обвинить в том, чего они не делали. Певица и бывшая участница группы «Тутси» Настя Крайнова признавалась в романе с Александром Носиком. Правда, тогда мужчина еще не оформил развод, но это не смущало артистку. Ее обвинили в том, что она разрушает семью, но тогда на помощь пришла супруга актера. Именно Ольга поставила точку, сказав, что их семья давно распалась.
9 МЕСТО - ВОДОЛЕЙ
Водолеи достаточно терпеливы и не поддаются сразу первым эмоциям. Но они не терпят вранья в свой адрес. Поэтому если вы обманули представителя этого знака зодиака, то молчать он будет. Дмитрий Шепелев долго отказывался комментировать многочисленные разбирательства с наследством его гражданской супруги Жанны Фриске, а так же споры за право родственников певицы видеться с маленьким Платоном.
8 МЕСТО - КОЗЕРОГ
Козероги очень эмоциональны и их легко вызвать на любые эмоции. Рожденные в это время легко входит в состояние гнева, но так же легко и потухает. Козероги - не сторонники создавать напряженные ситуации и быть долго с кем-то в ссоре. Анастасия Волочкова регулярна подвергается критики со стороны подписчиков. Некоторым кажется, что она ведет себя достаточно провокационно. Однажды балерина была удивлена заявлениями крестной мамы ее дочери Арины Оксаны Пушкиной, которая назвала ее «фриком». Анастасия была недовольна и высказала свое возмущение в Сети.
7 МЕСТО - ВЕСЫ
Весы много говорят и не пытаются сдерживать чувства. Но в этом есть и плюс, они не когда их не накапливают в себе, поэтому взрыва негативных эмоций от них не бывает. Евгения Феофилактова не стала скрывать и умалчивать о своем разводе с Антоном Гусевым. Несмотря на то, что ей было непросто переживать этот период, она свободно говорила о тех чувствах, которые испытывала, когда ее брак рушился. Тем не менее, она старалась не оскорблять и не делать громких заявлений в адрес бывшего мужа и его избранницу Викторию Романец.
6 МЕСТО - СТРЕЛЕЦ
Стрельцы достаточно эмоциональны и могут спровоцировать скандал. Им скучно жить без всплеска чувств, сыграть на нервах и громко высказать свое мнение они любят! Певица Анна Седокова воспитывает двух дочерей и сына. Она признавалась, что устала выслушивать мнения критикующих ее людей, которые осуждали ее образ жизни. Артистка заявляла, что намерена слушать только свое сердце и разум, а если трое детей и носят разные фамилии, то это исключительно ее выбор, который не нуждается ни в чьем обсуждении.
5 МЕСТО - РАК
Раки очень сильно жалеют себя и не хотят винить себя любимого в собственных проблемах. Так что если у представителей этого знака зодиака трудности, то «под раздачу» попадут все, кто будет находиться рядом. Не так давно Алена Водонаева высказывала свое недовольство относительно вредных привычек людей. К ним она причислила и избыточный вес. Она столкнулась с проблемой, когда неприятный запах, исходящий от упитанного человека, вызвал у нее раздражение. Она не постеснялась поделиться своими размышлениями.
4 МЕСТО - ОВЕН
Овен уверен, что он всегда прав, поэтому будет сразу раздражаться, если его не слышат или не понимают. Так что иногда лучше сделать вид, что вы согласны с представителями этого знака зодиака, чем выслушивать от него нравоучения и обвинения. Супруга Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко уверяла всех, что ее роман с футболистом начался уже после того, как он расстался с Ольгой Бузовой. Ее обвиняли в том, что она позволила себе встречаться с женатым мужчиной, но модель убеждала всех в своих принципах и правилах приличия, которым она следовала.
3 МЕСТО - ТЕЛЕЦ
Телец становится очень раздражительным и срывается на всех, если сталкивается с трудностями. Поэтому в острой ситуации лучше оставить его одного и выждать, когда гнев пройдет сам по себе. Певица Виктория Дайнеко развелась со своим мужем Дмитрием Клейманом. Мужчина вспоминал, что возлюбленная не стеснялась выплескивать на него негативные эмоции и постоянно была чем-то недовольна – размером его зарплаты, вынужденным уходом за ребенком и мелкими бытовыми проблемами.
2 МЕСТО - СКОРПИОН
Скорпион жалит, причем очень больно. Он не пожалеет вас, если вы не оправдали его доверие. Представители этого знака зодиака не будут сдерживать свой яростный негативный порыв и с радостью выплеснет на вас всю свою злость. Знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона, как и многие латиноамериканцы, отличается взрывным характером. Он попадал в скандал, когда его пригласили тренировать команду из ОАЭ, однако после того, как она перестала показывать высокий результат, он обвинял все вокруг – отказ покупать звездных игроков, отсутствие сил и возможности спортсменов тренироваться в полную силу. Однажды Марадона пнул оскорбившего его болельщика.
1 МЕСТО - БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы очень плохо себя контролируют. Поэтому их психика как раскаленная сковородка. Будьте с ними очень аккуратны. Телеведущая Дана Борисова не так давно ввязалась в скандал с Аленой Кравец. Она обвиняла девушку в распутном образе жизни. Однако спустя время признала свою неправоту и нашла в себе силы, чтобы попросить прощения.