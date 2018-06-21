Чт, 21.06.2018
Сюрприз! Модель сначала пила коктейль перед своим бойфрендом, а потом сняла купальник (ФОТО 18+) СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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Посмотрите, как изменилась с годами самая известная мини-мисс ФОТО

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ФОТО: BEHAR ANTHONY/SIPA / BEHAR ANTHONY/SIPA

Иден Вуд — 18.02.2005 г.р. — американская девочка-модель, которая побеждала на всевозможных детских конкурсах красоты триста раз. В настоящее время также известна, как актриса, певица, дизайнер.

Иден начала принимать участие во всевозможных детских конкурсах красоты с 14 месяцев. В шесть лет мать Иден объявила о завершении карьеры девочки в качестве участницы детских конкурсов красоты.

По словам Вуд-старшей, ее дочь завершила карьеру королевы красоты ради того, чтобы сосредоточиться на актерской и модельной карьере.

Смотрите, какой сногсшибательной крсоткой девочка стала спустя годы! сейчас ей 13 лет. Хотя, нам кажется, что девочка выглядит гораздо старше своего возраста. Быть может это последствия того, что все детство ушло на конкурсы красоты.

 

First pic from beach shoot with @martelli_photo @bbtcnations @susannapaliotta123

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Makeup by....ME!

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@vspink @boundbythecrown @isabellabarrett123 @lifeandstyleweekly

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Sunset with @martelli_photo

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