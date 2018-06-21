Посмотрите, как изменилась с годами самая известная мини-мисс

Иден начала принимать участие во всевозможных детских конкурсах красоты с 14 месяцев. В шесть лет мать Иден объявила о завершении карьеры девочки в качестве участницы детских конкурсов красоты.

По словам Вуд-старшей, ее дочь завершила карьеру королевы красоты ради того, чтобы сосредоточиться на актерской и модельной карьере.

Смотрите, какой сногсшибательной крсоткой девочка стала спустя годы! сейчас ей 13 лет. Хотя, нам кажется, что девочка выглядит гораздо старше своего возраста. Быть может это последствия того, что все детство ушло на конкурсы красоты.