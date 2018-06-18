Фото: Алла Пугачева с любовью поздравила мужа с днем рождения

Недавно Максим Галкин показал фотографию, когда они с Аллой впервые увидели друг друга. Тогда ему было года три, а Алле - 30. Оказывается, Пугачева была знакома с родителями Максима.

Сегодня Максима поздравляют родные, друзья, коллеги. Интересно, какое поздравление придумают папе Максиму их с Аллой дети Лиза и Гарри. Король российской поп-музыки Филипп Киркоров "собрал" для поздравления Галкина, который увел у него жену, целую толпу. "Ну вот и настал , этот замечательный летний день, 18 июня, а ведь именно только в такой день яркий, добрый, тёплый и солнечный день, как и он сам, мог появиться на свет замечательный Максим Галкин", - написал Киркоров.