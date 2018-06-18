пн, 18.06.2018
Покорил всю страну! Этот парень с Сааремаа стал новой суперзвездой Эстонии (ФОТО) СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Фото: Алла Пугачева с любовью поздравила мужа с днем рождения

Фото: Алла Пугачева с любовью поздравила мужа с днем рождения

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Алла Пугачева.

ФОТО: Evgenya Novozhenina/Sputnik

Алла Пугачева с любовью поздравила своего мужа Максима Галкина с днем рождения. Сегодня шоумену исполнилось 42 года. День рождения главы звездного семейства отметят на Кипре только самые близкие Максима, пишут Argumenti.ru.

Примадонна опубликовала фото любимого супруга и трогательно подписал: "С днем рождения, мой любимый!"

 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,МОЙ ЛЮБИМЫЙ!!!❤️❤️❤️❤️

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)

Недавно Максим Галкин показал фотографию, когда они с Аллой впервые увидели друг друга.  Тогда ему было года три, а Алле - 30. Оказывается, Пугачева была знакома с родителями Максима.

Сегодня Максима поздравляют родные, друзья, коллеги. Интересно, какое поздравление придумают папе Максиму их с Аллой дети Лиза и Гарри.  Король российской поп-музыки Филипп Киркоров "собрал" для поздравления Галкина, который увел у него жену, целую толпу. "Ну вот и настал , этот замечательный летний день, 18 июня, а ведь именно только в такой день яркий, добрый, тёплый и солнечный день, как и он сам, мог появиться на свет замечательный Максим Галкин", - написал Киркоров. 

 

Ну вот и настал , этот замечательный летний день,18 июня, а ведь именно только в такой день яркий ,добрый ,тёплый и солнечный день, как и он сам, мог появиться на свет замечательный МАКСИМ ГАЛКИН @maxgalkinru ✌️👏👏👏👏👏👏👏👏👏 С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ДОРОГОЙ ДРУГ! С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ КОРОЛЬ СМЕХА!👑 С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ПОТРЯСАЮЩИЙ ОТЕЦ ДВУХ АНГЕЛОВ И ВЕРНЫЙ ЛЮБЯЩИЙ МУЖЧИНА РОСКОШНОЙ ЖЕНЩИНЫ👨‍👩‍👧‍👦! Самое главное- будь здоров и всегда так же востребован как Артист как вчера и сегодня! АНШЛАГОВ И ВЕРНОЙ, ЛЮБЯЩЕЙ ТЕБЯ , КАК ТЫ ЕЕ-ПУБЛИКИ!! Твой Ф.К. ( конечно было сложно что то придумать более оригинальное, чем твоё поздравление в мой ДР, но тем не менее мы , с твоими калмыкскими поклонниками в г. Элисте, очень старались, а БУДДА нам помогал😜) #максимгалкин #деньрождения #друзья #любовь #семья #детиижена

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)

Читать также

Актуально

НАВЕРХ