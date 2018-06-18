Фото: Алла Пугачева с любовью поздравила мужа с днем рождения

Алла Пугачева с любовью поздравила своего мужа Максима Галкина с днем рождения. Сегодня шоумену исполнилось 42 года. День рождения главы звездного семейства отметят на Кипре только самые близкие Максима, пишут Argumenti.ru.
Примадонна опубликовала фото любимого супруга и трогательно подписал: "С днем рождения, мой любимый!"
Недавно Максим Галкин показал фотографию, когда они с Аллой впервые увидели друг друга. Тогда ему было года три, а Алле - 30. Оказывается, Пугачева была знакома с родителями Максима.
Сегодня Максима поздравляют родные, друзья, коллеги. Интересно, какое поздравление придумают папе Максиму их с Аллой дети Лиза и Гарри. Король российской поп-музыки Филипп Киркоров "собрал" для поздравления Галкина, который увел у него жену, целую толпу. "Ну вот и настал , этот замечательный летний день, 18 июня, а ведь именно только в такой день яркий, добрый, тёплый и солнечный день, как и он сам, мог появиться на свет замечательный Максим Галкин", - написал Киркоров.
Ну вот и настал , этот замечательный летний день,18 июня, а ведь именно только в такой день яркий ,добрый ,тёплый и солнечный день, как и он сам, мог появиться на свет замечательный МАКСИМ ГАЛКИН @maxgalkinru ✌️👏👏👏👏👏👏👏👏👏 С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ДОРОГОЙ ДРУГ! С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ КОРОЛЬ СМЕХА!👑 С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ПОТРЯСАЮЩИЙ ОТЕЦ ДВУХ АНГЕЛОВ И ВЕРНЫЙ ЛЮБЯЩИЙ МУЖЧИНА РОСКОШНОЙ ЖЕНЩИНЫ👨👩👧👦! Самое главное- будь здоров и всегда так же востребован как Артист как вчера и сегодня! АНШЛАГОВ И ВЕРНОЙ, ЛЮБЯЩЕЙ ТЕБЯ , КАК ТЫ ЕЕ-ПУБЛИКИ!! Твой Ф.К. ( конечно было сложно что то придумать более оригинальное, чем твоё поздравление в мой ДР, но тем не менее мы , с твоими калмыкскими поклонниками в г. Элисте, очень старались, а БУДДА нам помогал😜) #максимгалкин #деньрождения #друзья #любовь #семья #детиижена