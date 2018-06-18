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  • Они решат неловкую проблему: шоу «Селфи-детектив» на телеканале «Пятница!»

Они решат неловкую проблему: шоу «Селфи-детектив» на телеканале «Пятница!»

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ФОТО: Пятница

7 июня на телеканале «Пятница!» стартует новый проект ­– «Селфи-детектив». Команда этого шоу – техногики, которые   при помощи современных технологий и гаджетов способны решить даже самые неловкие проблемы.

ФОТО: Пятница

У каждого из ведущих есть своя особенность. Стейси – с легкостью располагает к себе людей и втирается в доверие. Макс - виртуозно владеет любыми камерами и превосходно управляет дроном. А Паша - лучше всех разбирается в технологичных новинках.

В арсенале проекта «Селфи-детектив» самые передовые технологии и гаджеты: быстрые и бесшумные квадрокоптеры, микроскопические камеры, микрофоны размером с человеческий волос – все это и много другое идет в ход для раскрытия самых сложных дел.

«Селфи-детектив» с 7 июня в 16:00 на телеканале «Пятница!».

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