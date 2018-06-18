Они решат неловкую проблему: шоу «Селфи-детектив» на телеканале «Пятница!»

ФОТО: Пятница

У каждого из ведущих есть своя особенность. Стейси – с легкостью располагает к себе людей и втирается в доверие. Макс - виртуозно владеет любыми камерами и превосходно управляет дроном. А Паша - лучше всех разбирается в технологичных новинках.

В арсенале проекта «Селфи-детектив» самые передовые технологии и гаджеты: быстрые и бесшумные квадрокоптеры, микроскопические камеры, микрофоны размером с человеческий волос – все это и много другое идет в ход для раскрытия самых сложных дел.