Неприятная правда: вот какими бывшими становятся разные знаки Зодиака!

Расставание - это тяжелое испытание для каждого, но знак Зодиака накладывает на поведение человека свой особенный отпечаток, уверяет Thought Catalog. Насколько опасны после расставания люди разных знаков?
1. Скорпион
Скорпионы возглавляют список. Скорпионы опасны, потому что хорошо скрывают свои переживания, но это просто фарс.
В то время как другие знаки названивают бывшим 17 раз за ночь или рыдают несколько месяцев после расставания, Скорпион быстро возвращается к своей прежней жизни.
Он притворится счастливым, но будет внимательно следить за вами. Все, что вы бы не сделали после расставания со Скорпионом, будет трактоваться им как преступление, и он будет ненавидеть вас всю жизнь.
О, ты отправился в путешествие без меня? О, ты встречаешься с этим придурком? Даже если вы не видите и не слышите своего бывшего Скорпиона, он все еще наблюдает за вами.
2. Лев
После расставания Лев долго страдает, так как разрыв ущемляет его эго. Мысль, что кто-то не хочет быть с ним, может быть слишком сложной для переваривания.
Он может периодически возвращаться к вам, чтобы высказать вам свое негодование. Но это не потому, что Лев - плохой, а потому-что расставание - слишком болезненный процесс.
Он будет злиться до тех пор, пока не обзаведется новой свитой. Даже если Лев захочет отомстить, месть закончится еще на этапе планирования. Он просто несколько раз продефилирует перед вами с новым партнером, который будет во всех смыслах лучше вас.
3. Близнецы
Близнецы занимают почетное третье место в списке самых безумных бывших, потому что очень тяжело воспринимают развод. Они всегда вкладывают много сил в отношения, поэтому расставание уничтожает их.
Сами они очень редко инициируют расставание, и будут долго оставаться в вами, даже если любовь прошла.
Как больно бы ему не было, этот знак будет до последнего поддерживать общение, чтобы только не оставаться в одиночестве. Но боль от расставания останется в душе Близнеца навсегда.
4. Дева
Девы находятся вверху списка не случайно. На первый взгляд, Дева настолько равнодушна и холодна, что даже не верится, что за каменным выражением ее лица - пылающая лава, пишет Лифтер.
Дева будет долго переваривать расставание, и периодически приходить к вам с обвинениями, что это вы во всем виноваты. Это может продлиться очень долго.
Девы из тех, кто не гнушается два раза войти в одну и ту же реку. Но если ничего не получается, она будет грызть себя всю жизнь.
5. Рыбы
Рыбы - это бывшие эмо. Они и так полны драм, но все усиливается, когда они лишаются любви. Они могут писать вам скорбные сообщения, писать о вас стихи, или выражать свои эмоции на бумаге.
Рыбы долго занимаются самобичеванием, которое впрочем быстро заканчивается, если на горизонте появляется подходящий объект. Но даже при этом Рыбы могут еще долго писать бывшим "Я скучаю" или отправлять им романтические песенки.
6. Рак
Раки могут долго находиться в подвешенном состоянии, особенно после потери любви. Они будут сопротивляться, вешаться на шею до последнего пытаясь сохранить отношения. Но если партнер все таки ушел, они падают в пропасть отчаяния.
Ракам трудно уйти даже если они разлюбили, так как они боятся потерять комфорт. С бывшими они прекращают всяческое общение.
7. Козерог
Козероги расстраиваются, когда теряют любовь. После разрыва Козероги, направляют всю свою энергию в работу, пытаясь улучшить себя или улучшить свою жизнь каким-то количественным, видимым образом.
И все это время они будут размышлять о том, как можно было бросить такое чудо. Переживания Козерога всегда сильны, он даже может впасть в глубокую депрессию.
Но внешне он будет выглядеть совершенно обычно, и вы никогда не узнаете, какая буря у него в душе.
8. Весы
Весы - романтики, и это удивительным образом помогает им пережить расставание. Они знают, что снова могут найти любовь,и практически сразу ее находят.
Весы никогда не будут поливать грязью бывших, ведь даже в печали они пытаются сохранить атмосферу красоты и баланса. Они не будут навязываться и выражать свое негодование.
Все душевные муки они максимум утопят в вине. Общение с бывшими всегда корректное и благожелательное.
9. Водолей
Водолеи не переживают расставание так же сильно, как другие люди. Они могут быть убиты горем, но при этом будут направлять всю эту энергию в продуктивное русло, и многие так и не узнают, насколько им тяжело.
О бывших вы не услышите от Водолея ни одного плохого слова.
10. Телец
Тельцы умеют оставаться друзьями после расставания. Но если вы разошлись плохо, то Телец будет держаться от вас на расстоянии. Опасаться мести или гадостей со стороны Тельца не стоит, он просто обдаст вас презрением и вычеркнет из жизни.
11. Стрелец
Стрельцы в большинстве случаев расстаются легко. Ведь вокруг еще столько интересных людей. Но если вы ушли от Стрельца к другому без его разрешения, он будет долго стоять под вашим балконом или смотреть с укором при встрече, и взывать к вашей совести.
В целом, Стрелец способен быстро взять себя в руки и общаться по-дружески даже с самым подлым на свете изменником.
12. Овен
Если Овен покидает вас, ему уже просто стало все равно. Но если вы покидаете Овна, готовьтесь к стихийному бедствию. И хорошо, если пострадает только ваза.
Зато в дальнейшем Овны очень адекватные бывшие, и могут как оставить вас в покое, так и дружить с вами, выслушивая последние новости из вашей личной жизни.