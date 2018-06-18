Неприятная правда: вот какими бывшими становятся разные знаки Зодиака!

1. Скорпион

Скорпионы возглавляют список. Скорпионы опасны, потому что хорошо скрывают свои переживания, но это просто фарс.

В то время как другие знаки названивают бывшим 17 раз за ночь или рыдают несколько месяцев после расставания, Скорпион быстро возвращается к своей прежней жизни.

Он притворится счастливым, но будет внимательно следить за вами. Все, что вы бы не сделали после расставания со Скорпионом, будет трактоваться им как преступление, и он будет ненавидеть вас всю жизнь.

О, ты отправился в путешествие без меня? О, ты встречаешься с этим придурком? Даже если вы не видите и не слышите своего бывшего Скорпиона, он все еще наблюдает за вами.

2. Лев

После расставания Лев долго страдает, так как разрыв ущемляет его эго. Мысль, что кто-то не хочет быть с ним, может быть слишком сложной для переваривания.

Он может периодически возвращаться к вам, чтобы высказать вам свое негодование. Но это не потому, что Лев - плохой, а потому-что расставание - слишком болезненный процесс.

Он будет злиться до тех пор, пока не обзаведется новой свитой. Даже если Лев захочет отомстить, месть закончится еще на этапе планирования. Он просто несколько раз продефилирует перед вами с новым партнером, который будет во всех смыслах лучше вас.

3. Близнецы

Близнецы занимают почетное третье место в списке самых безумных бывших, потому что очень тяжело воспринимают развод. Они всегда вкладывают много сил в отношения, поэтому расставание уничтожает их.

Сами они очень редко инициируют расставание, и будут долго оставаться в вами, даже если любовь прошла.

Как больно бы ему не было, этот знак будет до последнего поддерживать общение, чтобы только не оставаться в одиночестве. Но боль от расставания останется в душе Близнеца навсегда.

4. Дева

Девы находятся вверху списка не случайно. На первый взгляд, Дева настолько равнодушна и холодна, что даже не верится, что за каменным выражением ее лица - пылающая лава, пишет Лифтер.

Дева будет долго переваривать расставание, и периодически приходить к вам с обвинениями, что это вы во всем виноваты. Это может продлиться очень долго.

Девы из тех, кто не гнушается два раза войти в одну и ту же реку. Но если ничего не получается, она будет грызть себя всю жизнь.

5. Рыбы

Рыбы - это бывшие эмо. Они и так полны драм, но все усиливается, когда они лишаются любви. Они могут писать вам скорбные сообщения, писать о вас стихи, или выражать свои эмоции на бумаге.