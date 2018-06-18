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В британской королевской семье готовятся к первой в истории однополой свадьбе

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ФОТО: HANDOUT / REUTERS

Двоюродный брат королевы Елизаветы II, лорд Ивар Маунтбаттен снова женится, сообщает Daily Mail. Только на этот раз его избранник – мужчина. Два года назад Ивар удивил многих, совершив камину-аут, то есть признавшись, что он гей. 

Мужчина откровенно рассказал о том, что в течение 16 лет брака с его бывшей супругой Пенни Маунтбаттен он "боролся с собой" и "определением своей ориентации".

Свою новую любовь кузен королевы встретил на швейцарском горнолыжном курорте Вербье, а зовут его избранника Джеймс Койл. Известно, что мужчины свяжут себя узами брака в частной часовне в Девоне. Это будет первый в истории однополый брак в королевской семье.

Отметим, что у леди Пенни и лорда Ивара родилось трое дочерей. По словам экс-жены Ивара, женитьба отца – именно их идея. Сама же Пенни также полностью поддерживает бывшего супруга.

К сожалению, не прибудут на свадьбу другие представители королевской семьи. К примеру, принц Эдвард, граф Уэссекский, третий сын Елизаветы II, с его супругой Софи Уэссекской. С лордом Иваром они крестили детей друг друга:

"Софи и Эдвард знают о наших планах, и они очень за нас рады. К сожалению, они не смогут приехать на свадьбу. Их планы расписаны на месяцы на месяцы вперед, они далеко, но они обожают Джеймса. Все его любят", – объяснил лорд Ивар.

Отметим, в одном интервью лорд Ивар говорил: "Я любил Пенни, когда мы были женаты. Я все еще ее очень люблю, и я люблю нашу семью. Но я никогда не думал, что такое произойдет. Это действительно прекрасно, но я никогда не думал, что я выйду замуж за мужчину".

Фото можно посмотреть ЗДЕСЬ!

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