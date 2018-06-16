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От какой любимой еды вынуждена отказаться Меган Маркл ради принца Гарри

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ФОТО: Ben Cawthra/LNP / Scanpix

После свадьбы с принцем Гарри жизнь Меган Маркл кардинально поменялась. И мы сейчас говорим не только о смене веры, но и о более тривиальных вещах.

Чтобы стать женой принца Гарри, Меган Маркл отказалась от кинокарьеры, сменила веру, стиль одежды, место жительства… И это еще не полный список жертв, на которые бывшей актрисе пришлось пойти ради любви, пишет Woman.

На днях журналисты портала The Sun выяснили, что герцогиня Сассекская также должна отказаться и от своей любимой еды. Чуть больше года назад в интервью сайту New Potato Меган поведала, что она обожает морепродукты и ест их каждый день. Меж тем не так давно СМИ стало известно, что королевская семья не употребляет в пищу морских гадов из страха отравиться. Судя по всему, Маркл пришлось смириться и с этим правилом. Напомним, что к титулу герцогини Сассекской прилагается свод других непреложных правил. Так, например, теперь Маркл нельзя будет делать селфи с поклонниками или давать им автографы. Красить ногти ярким оттенком лака, носить мини-юбки и открытые босоножки жене принца тоже запрещается.

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