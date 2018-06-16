От какой любимой еды вынуждена отказаться Меган Маркл ради принца Гарри

На днях журналисты портала The Sun выяснили, что герцогиня Сассекская также должна отказаться и от своей любимой еды. Чуть больше года назад в интервью сайту New Potato Меган поведала, что она обожает морепродукты и ест их каждый день. Меж тем не так давно СМИ стало известно, что королевская семья не употребляет в пищу морских гадов из страха отравиться. Судя по всему, Маркл пришлось смириться и с этим правилом. Напомним, что к титулу герцогини Сассекской прилагается свод других непреложных правил. Так, например, теперь Маркл нельзя будет делать селфи с поклонниками или давать им автографы. Красить ногти ярким оттенком лака, носить мини-юбки и открытые босоножки жене принца тоже запрещается.