Ух как! Эмили Ратаковски разделась перед зеркалом
15. июнь 2018, 18:15
27-летняя супермодель Эмили Ратаковски – обладательница незаурядной внешности. Свою фигуру она не стесняется демонстрировать в самых откровенных нарядах, пишет Сегодня.
У Эмили есть собственный бренд купальников Inamorata, в рекламных кампаниях которых и снимается сама Ратаковски.
На фото звезда демонстрирует новую модель купальника ее личной коллекции. Эмили позирует у зеркала в купальнике, оголяющем спину и ягодицы.
В детстве Эмили также долгое время жила в Бантри, Ирландия, и на Мальорке в Испании. Впоследствии каждое лето она подолгу жила в Ирландии, пока не стала моделью с полной занятостью.