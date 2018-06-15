Ух как! Эмили Ратаковски разделась перед зеркалом

У Эмили есть собственный бренд купальников Inamorata, в рекламных кампаниях которых и снимается сама Ратаковски.

На фото звезда демонстрирует новую модель купальника ее личной коллекции. Эмили позирует у зеркала в купальнике, оголяющем спину и ягодицы.

В детстве Эмили также долгое время жила в Бантри, Ирландия, и на Мальорке в Испании. Впоследствии каждое лето она подолгу жила в Ирландии, пока не стала моделью с полной занятостью.