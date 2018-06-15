пт, 15.06.2018
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Ух как! Эмили Ратаковски разделась перед зеркалом

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ФОТО: Instagram / Instagram

27-летняя супермодель Эмили Ратаковски – обладательница незаурядной внешности. Свою фигуру она не стесняется демонстрировать в самых откровенных нарядах, пишет Сегодня.

У Эмили есть собственный бренд купальников Inamorata, в рекламных кампаниях которых и снимается сама Ратаковски.

Emily Ratajkowski

ФОТО: AFP / Scanpix

На фото звезда демонстрирует новую модель купальника ее личной коллекции. Эмили позирует у зеркала в купальнике, оголяющем спину и ягодицы.

В детстве Эмили также долгое время жила в Бантри, Ирландия, и на Мальорке в Испании. Впоследствии каждое лето она подолгу жила в Ирландии, пока не стала моделью с полной занятостью.

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