Муж-бесстыдник Наташи Королевой ошеломил народ своими «орешками»

Пользователи Сети неоднозначно отнеслись к публикации: «ого! вот это орешки)))», «Ножки Франции с итальянскими изгибами😍😂», «Ой, как же повезло соседке😍😆Тарзан-Шоу не выходя из дома🔥🔥🔥», «У каждого своя Правда . НО есть рамки приличия !!», «Зачетно», «Классс наверное..теплый ветерок щекочет бубенчики», «Старческий маразм», «Все такие целомудренные... Напали на красавца! Завидуйте молча... Тарзан ПРЕКРАСЕН! Люди деньги платят,чтобы на это посмотреть...😜Поменьше агрессии ,друзья. Жизнь прекрасна!», «Мама мия! мир точно с катушек слетел....» – высказались пользователи Сети.

Отметим, что Сергею Глушко 48 лет, однако, по мнению фанатов, он выглядит на 20. К слову, именно столько лет артист занимается стриптизом. Стриптиз для меня – не работа. Когда это станет работой – все, кряк, надо уходить. Я не профессионал, а любитель. В хорошем смысле слова. Это дело, в котором я себя нашел, которое приносит мне удовольствие и – о чудо! – доход. Конечно, в определенном смысле это труд, но я люблю физические упражнения, мне нравятся нагрузки. Эта часть процесса меня мало волнует, а вот то, что происходит эфирно, энергетически, действительно ценно для меня», – объяснил Сергей Глушко в недавнем интервью.