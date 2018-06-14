Не стоит загружать себя делами - гороскоп на 14 июня

Овен

Этот день едва ли будет омрачен конфликтами и ссорами с членами семьи, вероятно также получение приятных известий от родственников, живущих в других городах. В сложных обстоятельствах старайтесь избегать необдуманных поступков – сохранив хладнокровие, вы сможете найти способ решения проблем. Возможно знакомство с человеком, который во многом поможет вам, наведет порядок в ваших делах.

Поездки складываются не так, как хотелось бы. Путешественникам придется менять свой маршрут, и дорога займет больше времени, чем предполагалось. Хороший день для учебы, получения новой информации, занятий спортом.

Телец

Хороший день во всех отношениях, обстоятельства складываются в вашу пользу, а звезды покровительствуют любым начинаниям. Тельцы не только правильно распоряжаются временем, благодаря чему успевают куда больше, чем остальные, но и получают удовольствие от всего, чем занимаются. Можно не только справиться с делами, но и отлично отдохнуть, тем более что веселая компания наверняка найдется.

Исполнятся некоторые желания, касающиеся личной жизни. Многим Тельцам будет приятно узнать, что фантазии их вовсе не так далеки от реальности, как можно было предположить.

Близнецы

Трудности в личной жизни могут всерьез расстроить Близнецов. Отношения с любимым человеком складываются отнюдь не так, как хотелось бы, и приходится идти на значительные уступки, чтобы избежать конфликтов и ссор. Родственники и близкие друзья готовы поддержать вас в этой непростой ситуации, однако сейчас вы не склонны делиться с ними своими проблемами, которые предпочитаете решать самостоятельно.

Хороший день для похода по магазинам, можно покупать одежду, косметику и парфюмерию. Поднять настроение поможет путешествие, а также посещение выставки, презентации или познавательного семинара.

Рак

Этот день будет довольно трудным, и вам не раз придется проявить свои лучшие качества, чтобы преодолеть влияние негативных тенденций. Наибольшего успеха добьются те, кто привык поступать по-своему, не боясь вызвать неодобрение окружающих. Ваши идеи хороши, даже если не все могут оценить и разделить их. Не стоит тратить на конфликты время, которое можно использовать для приятного отдыха или творческой деятельности.

День вполне подходит для новых знакомств, начала романтических отношений. Поездки дадут ожидаемый результат и будут приятными. Общение с членами будет даваться легко, неожиданный визит родственников вас наверняка порадует.

Лев

Вероятно улучшение финансового положения. В решении любых проблем, связанных с деньгами, вам не будет равных; стоит заняться планированием бюджета, можно делать крупные покупки и инвестиции. Удачно реализуются планы, связанные с досугом и отдыхом, появляются интересные предложения, друзья охотно поддерживают ваши идеи.