«Станет больше и шире»: звезда «Дома-2» рассказал о пластике полового органа

"Хирург год назад сказала мне, что в клинике делают интимную пластику. Вот именно она посеяла зерно в моей голове", – признался Холявин.

Предложение врача экс-участник телестройки обдумывал долго, но все же решился рискнуть. "Пришел к тому, что все-таки хочу попробовать. Начал все узнавать, консультироваться. Существует два способа – косметический и хирургический. В первом случае, а именно его я и выбрал, вкалывается инъекция, которая растягивает мышцу, соответственно, она становится больше и шире", – рассказал Егор, добавив, что если данная процедура не подействует, то он готов лечь под нож хирурга.

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Мужчина осознает, что не всегда результат оправдывает ожидания, но готов пойти на риск. Также Холявин не боится долгого реабилитационного периода с массой ограничений.

"Нельзя ходить в баню, заниматься спортом, сексом. После этого будет консультация, где уже станет понятно, что надо делать дальше – может, пропить курс каких-то препаратов. Врач говорит, что в это время малоподвижный образ жизни, но я знаю, что у всех все происходит по-разному", – цитирует звезду "Дома-2" СтарХит.