«Не можем быть вместе»: Егор Крид поставил точку в отношениях с Дарьей Клюкиной

Но этого так и не случилось. В интернете фанаты с недоумением вопрошают друг у друга, что же происходит между Дарьей и Егором, делятся сомнениями и догадками относительно искренности их отношений. В итоге, когда Крид уже второй раз за прошедшее с конца шоу время вышел в свет (причем без Клюкиной), уже и журналисты начали бомбардировать артиста неудобными вопросами.

Так, на премии МУЗ-ТВ накануне, 8 июня, Егор Крид получил награду в номинации «Лучшее мужское видео». На мероприятии певец появился в сопровождении родителей. Репортеры поинтересовались у него, а где же Дарья Клюкина. Ответ был краток. «Даша очень хорошая и добрая, но жизнь распорядилась так, что мы не можем пока быть вместе. Мы хорошие приятели», – Крид.

На мероприятии рэп-исполнителю хорошенько досталось от ведущего Дмитрия Нагиева. Исполняя роль плохого парня, шоумен яростно критиковал знаменитостей и их детища. Встретив Крида с родителями, Нагиев поговорил с артистом о его клипе, который тот снял якобы на фотоаппарат.