«Не можем быть вместе»: Егор Крид поставил точку в отношениях с Дарьей Клюкиной

Прошла неделя с тех пор, как завершился очередной сезон развлекательного шоу «Холостяк». Главный герой Егор Крид выбрал 24-летнюю Дарью Клюкину, подарив ей обручальное кольцо. Многочисленные поклонники с нетерпением ждали, когда влюбленные в соцсетях опубликуют совместные видео или фото, а также выйдут в свет, пишут Дни.ру со ссылкой на Popcake.
Но этого так и не случилось. В интернете фанаты с недоумением вопрошают друг у друга, что же происходит между Дарьей и Егором, делятся сомнениями и догадками относительно искренности их отношений. В итоге, когда Крид уже второй раз за прошедшее с конца шоу время вышел в свет (причем без Клюкиной), уже и журналисты начали бомбардировать артиста неудобными вопросами.
Так, на премии МУЗ-ТВ накануне, 8 июня, Егор Крид получил награду в номинации «Лучшее мужское видео». На мероприятии певец появился в сопровождении родителей. Репортеры поинтересовались у него, а где же Дарья Клюкина. Ответ был краток. «Даша очень хорошая и добрая, но жизнь распорядилась так, что мы не можем пока быть вместе. Мы хорошие приятели», – Крид.
На мероприятии рэп-исполнителю хорошенько досталось от ведущего Дмитрия Нагиева. Исполняя роль плохого парня, шоумен яростно критиковал знаменитостей и их детища. Встретив Крида с родителями, Нагиев поговорил с артистом о его клипе, который тот снял якобы на фотоаппарат.
«Постеснялся бы такое говорить. Просто прилетел в Дубай, как же!» – уничижительно сказал Нагиев. А потом издевательски ляпнул: «И как у таких интеллигентных родителей мог такой гопник родиться!» К счастью, Егор Крид и его родители с юмором отнеслись к реплике ведущего.