Пять примет, которые предвещают скорую смерть

Специалисты составили перечень примет – предвестников смерти, пишет сайт Argumenti.ru. В частности, по их мнению, незадолго до своей кончины человек может внезапно начать испытывать эмоционально тяжелые ощущения страха, паники, близости чего-то неизбежного, желания бежать и скрываться и так далее. Всё это вызывает резкую смену поведения.