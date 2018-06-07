Пять примет, которые предвещают скорую смерть
7 июня 2018 г., 15:28
Анализ имеющихся данных позволил ученым допустить, что скорой смерти человека могут предшествовать некоторые явления, пишет MedikForum.ru.
Специалисты составили перечень примет – предвестников смерти, пишет сайт Argumenti.ru. В частности, по их мнению, незадолго до своей кончины человек может внезапно начать испытывать эмоционально тяжелые ощущения страха, паники, близости чего-то неизбежного, желания бежать и скрываться и так далее. Всё это вызывает резкую смену поведения.
«Известен факт, что перед самой смертью Владимир Высоцкий испытывал сильное чувство гнетущего беспокойства. Кроме этого, некоторые люди, предчувствуя скорый уход, торопятся переделать все дела», - приводится мнение экспертов.
Какие еще приметы вошли в этот мрачный список?