Егор Крид бросил победительницу шоу «Холостяк» Дарью Клюкину

Слух о расставании пары подогрело появление Крида на закрытой презентации лейбла Blask Star в компании своих друзей, но Даши не было замечено на мероприятии. Внимательные пользователи посчитали, что девушка могла составить компанию артисту, поскольку в это время была в Москве.

Также ходит слух и о том, что Егор отдавал своё предпочтение второй финалистке шоу "Холостяк" Виктории Коротковой. Но редакторы телешоу якобы убедили певца сделать выбор в пользу Клюкиной, так как она более популярна у зрителей. Пока сам Крид никак не комментирует слухи о взаимоотношениях с Дарьей.