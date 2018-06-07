Егор Крид бросил победительницу шоу «Холостяк» Дарью Клюкину

Страсти вокруг популярного шоу "Холостяк" до сих пор не утихают, хотя проект закончился уже 3 июня. На этот раз поводом для сплетен послужило расставание Егора Крида с победительницей шоу Дарьей Клюкиной. Поклонники творчества певца заметили, что после проекта пара нигде не была замечена вместе, пишет Лайф.
Слух о расставании пары подогрело появление Крида на закрытой презентации лейбла Blask Star в компании своих друзей, но Даши не было замечено на мероприятии. Внимательные пользователи посчитали, что девушка могла составить компанию артисту, поскольку в это время была в Москве.
Также ходит слух и о том, что Егор отдавал своё предпочтение второй финалистке шоу "Холостяк" Виктории Коротковой. Но редакторы телешоу якобы убедили певца сделать выбор в пользу Клюкиной, так как она более популярна у зрителей. Пока сам Крид никак не комментирует слухи о взаимоотношениях с Дарьей.