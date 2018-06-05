Округлившаяся Боня высказалась о беременности

После того как месяц назад стало известно о романе Виктории с французским миллиардером Пьером Андюраном, поклонники начали замечать изменения во внешности звезды, мол, сильно поправилась, лицо стало круглее, увеличилась грудь. Почитатели принялись засыпать телеведущую вопросами о ее положении.

Видимо, Боня решила разом ответить всем любопытным и опубликовала в своем Instagram фото, на котором изображена в свободном бирюзовом платье из шифона. Под снимком звезда с юмором написала «Нет, я не беременна 😆».

Нет, я не беременна 😆😆 A post shared by victoriabonya (@victoriabonya2) on Jun 3, 2018 at 11:46am PDT

Поклонники отметили в комментариях, что были бы только рады интересному положению Виктории: «А жаль,такой наикрасивейшей женщине нужно рожать много,оставлять свое ДНК,обидно что все не так😒 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)», «У нас другой вопрос, а почему не беременна???)))) Пора уже постить фото с ангелочками, а не фразы писать «я не беременна»». Стыдно Бонечка должно быть, указ президента РФ не выполняете, демографическую ситуацию в России не улучшаете!!!!», «жаль не беремена, такие как ты должны размножаться))) а всяких бузовых и бородурик стерилизовать с рождения надо», – писали поклонники.