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  • Вот она какая, наша Даша. 20 горячих фото победительницы шоу «Холостяк»

Вот она какая, наша Даша. 20 горячих фото победительницы шоу «Холостяк»

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Уральская красотка, кажется, не стесняется своей фигуры. Да и какие комплексы возможны, если при росте 167 сантиметров она весит всего 56 килограммов.

Победительницей шестого сезона шоу "Холостяк" с Егором Кридом стала 23-летняя Дарья Клюкина. У девушки два миллиона подписчиков в "Инстаграме", которых она порой балует очень горячими снимками.

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