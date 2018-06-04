LimonЗвездыВот она какая, наша Даша. 20 горячих фото победительницы шоу «Холостяк»Вот она какая, наша Даша. 20 горячих фото победительницы шоу «Холостяк»Limon.ee Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать4 июня 2018 г., 17:50Уральская красотка, кажется, не стесняется своей фигуры. Да и какие комплексы возможны, если при росте 167 сантиметров она весит всего 56 килограммов.Победительницей шестого сезона шоу "Холостяк" с Егором Кридом стала 23-летняя Дарья Клюкина. У девушки два миллиона подписчиков в "Инстаграме", которых она порой балует очень горячими снимками.Смотри галерею!егор кридхолостяк