Леру Кудрявцеву заподозрили в имитации беременности

Популярная российская телеведущая Лера Кудрявцева вызвала многочисленные пересуды в Сети из-за публикации в Instagram нового видео: подписчики заподозрили находящуюся сейчас в интересном положении 47-летнюю звезду в имитации беременности.

В кадре представлено, как Кудрявцева учиться играть на гитаре.

«Вижу цель- не вижу препятствий! Давно хотела научиться играть на гитаре», - прокомментировала она запись.

A post shared by KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) on May 31, 2018 at 1:51pm PDT

Однако фолловеры тут же заявили, что будь Лера действительно беременной, она бы физически не смогла так «задирать ноги и наклоняться» - этому бы препятствовал большой живот.

Впрочем часть поклонников эти подозрения отметает, убеждая своих оппонентов, что играть на гитаре беременной несложно.