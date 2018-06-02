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Старый купальник и новый мужчина: вид Волочковой вызвал оторопь в Сети

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Анастасия Волочкова.

ФОТО: Instagram

Личная жизнь балерины Анастасии Волочковой интересует многих, особенно недоброжелателей. Они внимательно следят за соцсетями блондинки, пишет Дни.ру.

Подписчики Анастасии в Instagram саму владелицу микроблога не жалуют, постоянно засыпают ее критикой, а порой даже оскорбляют. Другое дело ухажеры Анастасии, мужчин пользователи Сети всегда как-то жалеют и пытаются подобрать им пассию получше. Особенно поклонницам Волочковой полюбился последний возлюбленный балерины Михаил.

К сожалению для почитательниц танцовщицы, уже около месяца любовник Волочковой не появляется в ее соцсетях и, поговаривают, даже из своих удалился, не выдержав обожания. Самые любопытные сразу же заметили исчезновение мужчины. Они периодически спрашивали певицу в чем дело, но ответа так и не получили.

Очередным поводом вспомнить пропавшего возлюбленного Анастасии стало новое фото блондинки в микроблоге. На снимке балерина запечатлена на фоне голубого океана в компании дочери Ариадны и загадочного незнакомца.

Недруги Волочковой принялись тут же комментировать увиденное. Злопыхатели язвительно рассуждали по поводу нелегкой судьбы Михаила, которому не повезло повстречать танцовщицу. Также завистников зацепил купальник Насти, они отметили, что мужики у блондинки меняются, а наряд все тот же. У многих вид балерины вызвал оторопь.

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