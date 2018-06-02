Полицейский, избивший женщину в бикини, показал свое видео, чтобы его перестали травить

Полиция Нью-Джерси, сотрудник которой якобы избил девушку в бикини прямо на глазах у её дочери, опубликовала кадры с нательной камеры офицера. И теперь слова 20-летней Эмили Вайнман, которая утверждала, что её несправедливо задержали, применив грубую физическую силу, оказались приукрашены, сообщает Лайф со ссылкой на New York Post.

На видео полицейский просит девушку подуть в алкотестер и спрашивает, употребляла ли она алкоголь. Однако после этого Эмили становится враждебной по отношению к офицеру и отказывается говорить полицейскому свою фамилию, когда её спрашивают. В конце концов нервы сотрудника полиции не выдерживают и он достаёт наручники.

Тогда Эмили начинает кричать: "Не трогай меня!" — и убегает от офицера. Когда же он подходит к девушке, та толкает его в грудь, после чего её скручивают. "Ты душишь меня. Я не могу дышать!" — кричит Вайнман. После чего полицейский наносит ей несколько ударов.