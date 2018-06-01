Лидер группы «СерьГа» в Таллинне: «Мужчина без дела - это, сука, страшно!»

1 июня свое 24-летие отмечает группа «СерьГа». Музыканты и их бессменный лидер Сергей Галанин считают, что лучший день рождения группы — это концерт. И сегодня вечером он пройдет в эстонской столице.
Мы встретились с Сергеем Галаниным за несколько часов до концерта. Лидер группы похвалил нашу погоду, отметив, что вчера в Москве на термометре было всего девять градусов и никакого солнца. Зато Таллинн встретил музыкантов по-настоящему тепло, чем они воспользовались и прогулялись по Старому городу.
Галанин рассказал, почему группа «СерьГа» отмечает свой день рождения в Международный День детей, и от чего нужно оберегать детей в наше время. Музыкант поделился секретом счастья, а также поблагодарил таможенников, как на российской, так и на эстонской стороне за радушный прием.
Рассказал Сергей Галанин и о необычном подарке, который ему когда-то сделал в Таллинне уличный художник. По мнению музыканта, возможно, именно он помог когда-то его старшему сыну определиться с любимым занятием. Смотрите большое видеоинтервью!