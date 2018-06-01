Племянница вынуждена скрывать родство с Лазаревым

На международном конкурсе популярной музыки «Детская Новая волна», который проходит в «Артеке», Сергей Лазарев присутствовал не только как звезда, но и как член жюри конкурса. В Крым он приехал не один, а с племянницей Алиной. С девочкой встретился корреспондент Dni.Ru.
14-летняя Алина – дочь трагически погибшего в 2015 году родного брата Сергея Павла. Она решила тоже стать артисткой и пойти по стопам знаменитого дяди.
Лазарев начинал путь на эстраду в детской вокальной студии «Непоседы». Вот и Алина в 2015 году пошла туда на кастинг. Причем появилась неожиданно для самого Лазарева, который был в приемной комиссии.
«Я даже решил выйти из зала, чтобы судейство не показалось другим участникам предвзятым», – пояснил Сергей. А юной певице удалось покорить сердца жюри и вступить в ряды «Непосед».
«Чтобы получить объективную оценку, я скрывала родство с Лазаревым, никогда им не кичилась и не хвасталась. Но однажды одноклассники обратили внимание на мою фамилию и стали спрашивать, кем приходится мне Сережа», – рассказала девочка.
Сергей относится к Алине как к дочери. «Он дарит мне одежду, игрушки, наушники, телефоны, – улыбается Алина. – Но ко всему, что касается творчества, строг – указывает мне на ошибки на сцене, на неправильное пение, на недочеты в танцах. Все его советы для меня на вес золота!»
Рассказал певец и о родном сыне Никите. «Ему нет еще и четырех лет, но я уже вожу его в разные секции – на футбол, плавание, английский. Не знаю, станет ли он артистом – пока у меня нет цели развивать его вокальные данные», – заверил Сергей.
Серёнечка, любимый, С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ! Слушая все твои истории, я с самого детства понимала что такое сила, мощь, боль и усталость! Но самое главное, что я видела как ты стремишься к мечте, достигаешь целей и то, как становишься ПЕРВЫМ ВО ВСЁМ! И с детства я повторяю за тобой, пою твои песни и стараюсь быть похожа на тебя! Ты самый талантливый артист, мастер своего дела, заботливый сын, папа и дядя❤️ Так странно, что столько всего уместилось в одном человеке! И именно поэтому, на тебя равняются миллионы и в том числе я😏 Ты делаешь нашу жизнь ярче и интереснее! Ты можешь поднять настроение всего лишь своей улыбкой! А если тихонько включить твою песню, то вся Москва, все Лазарята её запоют! Я желаю тебе никогда не останавливаться и идти дальше несмотря ни на что! И помни, что семья и наши любимые «жёлтые человечки»😂❤️ всегда будут рядом до самого конца! Мы тебя безумно любим! С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!