Племянница вынуждена скрывать родство с Лазаревым

14-летняя Алина – дочь трагически погибшего в 2015 году родного брата Сергея Павла. Она решила тоже стать артисткой и пойти по стопам знаменитого дяди.

Лазарев начинал путь на эстраду в детской вокальной студии «Непоседы». Вот и Алина в 2015 году пошла туда на кастинг. Причем появилась неожиданно для самого Лазарева, который был в приемной комиссии.

«Я даже решил выйти из зала, чтобы судейство не показалось другим участникам предвзятым», – пояснил Сергей. А юной певице удалось покорить сердца жюри и вступить в ряды «Непосед».

«Чтобы получить объективную оценку, я скрывала родство с Лазаревым, никогда им не кичилась и не хвасталась. Но однажды одноклассники обратили внимание на мою фамилию и стали спрашивать, кем приходится мне Сережа», – рассказала девочка.

Сергей относится к Алине как к дочери. «Он дарит мне одежду, игрушки, наушники, телефоны, – улыбается Алина. – Но ко всему, что касается творчества, строг – указывает мне на ошибки на сцене, на неправильное пение, на недочеты в танцах. Все его советы для меня на вес золота!»