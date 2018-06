Племянница вынуждена скрывать родство с Лазаревым

Серёнечка, любимый, С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ! Слушая все твои истории, я с самого детства понимала что такое сила, мощь, боль и усталость! Но самое главное, что я видела как ты стремишься к мечте, достигаешь целей и то, как становишься ПЕРВЫМ ВО ВСЁМ! И с детства я повторяю за тобой, пою твои песни и стараюсь быть похожа на тебя! Ты самый талантливый артист, мастер своего дела, заботливый сын, папа и дядя❤️ Так странно, что столько всего уместилось в одном человеке! И именно поэтому, на тебя равняются миллионы и в том числе я😏 Ты делаешь нашу жизнь ярче и интереснее! Ты можешь поднять настроение всего лишь своей улыбкой! А если тихонько включить твою песню, то вся Москва, все Лазарята её запоют! Я желаю тебе никогда не останавливаться и идти дальше несмотря ни на что! И помни, что семья и наши любимые «жёлтые человечки»😂❤️ всегда будут рядом до самого конца! Мы тебя безумно любим! С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

A post shared by Алина Лазарева🐢 (@alinkalazer) on Mar 31, 2018 at 11:56pm PDT