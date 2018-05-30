Пять вещей, которые экстрасенс никогда не скажет вам

1. Прогнозирование смерти человека, будь это вы или кто-то, кого вы знаете

Почти все экстрасенсы избегают этой темы. Они считают бессмысленным предсказывать смерть человека, потому что всё, что он после этого будет делать - просто беспокоиться о своей жизни, пишет Esotericblog.ru.

Не говоря уже о том, что экстрасенсы тоже ограничены в своих силах, и их предсказания могут быть отменены высшими силами. Поэтому они считают, что лучше всего игнорировать такие вопросы!

2. Исход болезни

Это одно из прямых следствий предыдущего пункта. Вопросы болезни по умолчанию связаны с вопросами жизни и смерти. И так же, как сила экстрасенса может дать им представление о вашей психической или физической ситуации, они не хотят делать нерасчетные предположения о вашем здоровье.

Причина проста, экстрасенс не доктор, и поэтому ожидать, что он будет диагностировать или лечить ваши болезни, неправильно. Они почти в любом случае скажут вам идти к обученному профессионалу.

3. Прогнозирование выигрышного лотерейного номера

Это часто является остроумием циника - просить экстрасенса предсказать выигрышный номер лотереи. Это основано на бесконечной перестановке и комбинации чисел, и, следовательно, возможности тоже бесконечны. В отличие от этого, наши жизненные выборы и ситуации славно ограничены.

Когда дело доходит до лотереи, они могут сказать вам, что это ваш счастливый день или нет, и другие мелочи. В конце концов, выигрываете ли вы лотерею, полностью зависит от вашей удачи. Как еще вы объяснили бы неудачу людей, у которых был выигрышный билет, но они потеряли его?! Все дело в удаче!

4. Намекают или говорят, что вы не можете изменить свою судьбу

Ни один экстрасенс не скажет, что вы ничего не можете сделать, чтобы изменить вашу судьбу. Они знают, что даже их предсказания основаны на вашем текущем жизненном пути и могут измениться, если вы предпримете решительные действия по изменению своего пути.

5. Точное время и дата какого-либо инцидента или происшествия