вт, 29.05.2018
Выиграй семейный пакет в Лоттемаа ко Дню защиты детей! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Светлана Лобода показала свою родную сестру (ФОТО)

Светлана Лобода показала свою родную сестру (ФОТО) «Теперь две штуки стало!»

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Светлана Лобода.

ФОТО: instagram.com/lobodaofficial

Певица Светлана Лобода, которая недавно во второй раз стала мамой, редко говорит о семье и показывает своих близких. Что не очень странно, ведь многие артисты пытаются оградить своих родных от публичности.

Певица Светлана Лобода, которая недавно во второй раз стала матерью, редко говорит о семье и показывает своих близких. Что не очень странно, ведь многие артисты пытаются оградить своих родных от публичности.

Но все же иногда Светлана Лобода радует поклонников снимками со своими родными. Недавно LOBODA на своей странице в Instagram опубликовала снимок своей сестры.

ФОТО: Instagram

Многие отметили, что Светлана Лобода очень похожа с младшей сестрой Ксенией.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ