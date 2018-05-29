Светлана Лобода показала свою родную сестру (ФОТО) «Теперь две штуки стало!»
29 мая 2018 г., 15:05
Певица Светлана Лобода, которая недавно во второй раз стала мамой, редко говорит о семье и показывает своих близких. Что не очень странно, ведь многие артисты пытаются оградить своих родных от публичности.
Певица Светлана Лобода, которая недавно во второй раз стала матерью, редко говорит о семье и показывает своих близких. Что не очень странно, ведь многие артисты пытаются оградить своих родных от публичности.
Но все же иногда Светлана Лобода радует поклонников снимками со своими родными. Недавно LOBODA на своей странице в Instagram опубликовала снимок своей сестры.
Многие отметили, что Светлана Лобода очень похожа с младшей сестрой Ксенией.