В Якутске избили блогершу с самыми широкими бровями
28 мая 2018 г., 10:29
Словесная перебранка девушки с компанией мужчин закончилась в полицейском участке, передает Life.
Молодую жительницу Якутска — Анжелику Протодьяконову, известнуюсвоими бровями на половину лба, избили на улице, сообщает региональный новостной портал Sakhaday.
Ранним утром Анжелика вступила в конфликт с тремя мужчинами на улице Хабарова, один из которых ударил блогершу по голове. После этого и Анжелику, и ее оппонента забрали в отделение полиции, где они написали объяснительные по факту происшествия.
Девушка сообщила, что намерена пройти медицинскую экспертизу и засвидетельствовать побои.