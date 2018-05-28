пн, 28.05.2018
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  • В Якутске избили блогершу с самыми широкими бровями

В Якутске избили блогершу с самыми широкими бровями

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ФОТО: Instagram

Словесная перебранка девушки с компанией мужчин закончилась в полицейском участке, передает Life.

Молодую жительницу Якутска — Анжелику Протодьяконову, известнуюсвоими бровями на половину лба, избили на улице, сообщает региональный новостной портал Sakhaday.

ФОТО: vk

Ранним утром Анжелика вступила в конфликт с тремя мужчинами на улице Хабарова, один из которых ударил блогершу по голове. После этого и Анжелику, и ее оппонента забрали в отделение полиции, где они написали объяснительные по факту происшествия.

Девушка сообщила, что намерена пройти медицинскую экспертизу и засвидетельствовать побои.

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