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  • Фото: самый известный кот Каламая утомился от дней района

Фото: самый известный кот Каламая утомился от дней района

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Аугуст.

ФОТО: facebook.com

Аугуст - это рыжий длинношерстный кот-красавец, который обрел в Каламая известность. Его узнают на улице, также у Аугуста есть своя страница в Facebook.

На этих выходных проходят дни Каламая, столичный район посещают толпы туристов и жителей Таллинна.

Большой популярностью пользуется и кафе, где живет кот. Вот только рыжий так утомился, что сегодня даже не стал встречать гостей, а мирно дрых в тазике, не реагируя на раздражители.

Забавным роликом поделились в социальных сетях гости Аугуста.

Keep rollin’ #kalamajaaugust #koduarest

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