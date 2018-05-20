Фото: самый известный кот Каламая утомился от дней района
20 мая 2018 г., 16:50
Аугуст - это рыжий длинношерстный кот-красавец, который обрел в Каламая известность. Его узнают на улице, также у Аугуста есть своя страница в Facebook.
На этих выходных проходят дни Каламая, столичный район посещают толпы туристов и жителей Таллинна.
Большой популярностью пользуется и кафе, где живет кот. Вот только рыжий так утомился, что сегодня даже не стал встречать гостей, а мирно дрых в тазике, не реагируя на раздражители.
Забавным роликом поделились в социальных сетях гости Аугуста.