В субботу вечером, 19 мая, столичная молодежь собралась на выступление российского рэпера Зомба. Девушки в ночном клубе так и норовили стянуть артиста со сцены к себе в зал. Смотрите галерею!
Сеня Зомб, он же Семен Трегубов – российский исполнитель хип-хопа. Сегодня певец заряжает своим творчеством молодежь. Каждый год популярность Зомба увеличивается, количество фанатов растет, не только на концертах, но и в соцсетях.
Зомб сплоченно с командой реперов записывают жизненные рэп-композиции, которые покорили самых строгих критиков хип-хоп искусства. Самую большую популярность им принесли следующие треки: «Ты пачкала мою щеку помадой», «Я тебя простил», «Дыши со мной», «Пусть тают дни», «Под кожей».
На разогреве у российского рэпера выступил эстонский артист Денис Океан.