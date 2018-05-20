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Зомб-пати: поклонницы чуть не раздели русского рэпера в Таллинне Эксклюзивная галерея!

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В субботу вечером, 19 мая, столичная молодежь собралась на выступление российского рэпера Зомба. Девушки в ночном клубе так и норовили стянуть артиста со сцены к себе в зал. Смотрите галерею! 

Сеня Зомб, он же Семен Трегубов – российский исполнитель хип-хопа. Сегодня певец заряжает своим творчеством молодежь. Каждый год популярность Зомба увеличивается, количество фанатов растет, не только на концертах, но и в соцсетях.

ФОТО: Konstantin Sednev

Зомб сплоченно с командой реперов записывают жизненные рэп-композиции, которые покорили самых строгих критиков хип-хоп искусства. Самую большую популярность им принесли следующие треки: «Ты пачкала мою щеку помадой», «Я тебя простил», «Дыши со мной», «Пусть тают дни», «Под кожей».

На разогреве у российского рэпера выступил эстонский артист Денис Океан.

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