ср, 16.05.2018
«На высотки забирался и ходил по краю крыши с целью посмотреть на красивых эстонских девушек и показать себя» Руфер Mustang Wanted
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Евровидение
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Сын Аллы Пугачевой стал очень похож на Филиппа Киркорова

Сын Аллы Пугачевой стал очень похож на Филиппа Киркорова

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Алла Пугачева

ФОТО: Ekaterina Chesnokova/Sputnik

Некоторое время назад в сети появилось новое фото четырехлетнего сына Максима Галкина и Аллы Пугачевой Гарри. 

Мальчик имеет очаровательную внешность. Однако многие отметили, что Гарри не похож на своего отца, а имеет больше общего с певцом Филиппом Киркоровым. Длина волос и тёмные глаза делают это сходство еще более точным. Теперь в сети вновь поднялись слухи о том, что Гарри не является биологическим сыном Галкина. Многие гадают, чей же материал был взят для суррогатного материнства, пишет 7d.org.ua.

ФОТО: Instagram

Читать также

Актуально

НАВЕРХ