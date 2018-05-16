Сын Аллы Пугачевой стал очень похож на Филиппа Киркорова

Мальчик имеет очаровательную внешность. Однако многие отметили, что Гарри не похож на своего отца, а имеет больше общего с певцом Филиппом Киркоровым. Длина волос и тёмные глаза делают это сходство еще более точным. Теперь в сети вновь поднялись слухи о том, что Гарри не является биологическим сыном Галкина. Многие гадают, чей же материал был взят для суррогатного материнства, пишет 7d.org.ua.