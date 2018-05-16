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Смотрите сами: 41-летнюю Диану Крюгер подозревают в беременности

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ФОТО: Ekaterina Chesnokova / Sputnik

Каннский кинофестиваль каждый день преподносит сюрпризы: то акции протеста, то смелые наряды на красной дорожке. На этот раз все обсуждают 41-летнюю Диану Крюгер, которая спровоцировала слухи о беременности, появившись на премьере фильма Le Grand Bain вчера вечером, пишет Сплетник

ФОТО: SGSAN / ZUMAPRESS.com / MEGA

Разглядывая пышное платье актрисы, многие обратили внимание, что формы звезды немного изменились, и решили, что она ждет ребенка.

ФОТО: VILLARD/NIVIERE/SIPA / VILLARD/NIVIERE/SIPA

ФОТО: Kristina Afanasyeva /

Подтверждений или опровержений этих слухов пока нет, но — странное совпадение — в последнее время Крюгер действительно выбирает исключительно те наряды, которые не подчеркивают фигуру, а скрывают.

ФОТО: SYSPEO/SIPA / SYSPEO/SIPA

Разумеется, это лишь подстегивает воображение любопытных, но гадать, действительно ли она беременна или нет, придется недолго — такие вещи голливудским звездам обычно не удается держать в секрете.

Напомним, Диана Крюгер сейчас встречается с 49-летним актером Норманом Ридусом, известным по сериалу "Ходячие мертвецы".

ФОТО: © Sthanlee Mirador/Sipa USA / Sthanlee Mirador/Sipa USA

К нему она ушла от Джошуа Джексона после 10 лет отношений. Для Крюгер ребенок, если она и правда его ждет, станет первым, а вот у ее бойфренда Ридуса уже есть сын — 18-летний Мингус от модели Хелены Кристенсен, с которой Норман когда-то встречался.

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