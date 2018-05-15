Вроде обычный купальник, но стоит присмотреться... Звезда реалити-шоу знает толк в эпатаже!
15 мая 2018 г., 19:54
Сколько же надо смелости, чтобы выйти на пляж в этом купальнике?!
Актриса, модель, танцовщица и звезда-реалити-шоу французского происхождения Анжелика Морган, известная под псевдонимом Френчиустроила фотосессию на пляже в Малибу.
42-летняя блондинка больше всего на свете любит эпатировать публику своим внешним видом. На этот раз Френчи решила позабавить народ оригинальным купальником.