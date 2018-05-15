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  • Вроде обычный купальник, но стоит присмотреться... Звезда реалити-шоу знает толк в эпатаже!

Вроде обычный купальник, но стоит присмотреться... Звезда реалити-шоу знает толк в эпатаже!

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Сколько же надо смелости, чтобы выйти на пляж в этом купальнике?!

Актриса, модель, танцовщица и звезда-реалити-шоу французского происхождения Анжелика Морган, известная под псевдонимом Френчиустроила фотосессию на пляже в Малибу.

42-летняя блондинка больше всего на свете любит эпатировать публику своим внешним видом. На этот раз Френчи решила позабавить народ оригинальным купальником.

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