Как так? Первую красавицу королевской семьи не позвали на свадьбу Гарри и Меган

По сообщениям британских СМИ, на свадьбу Меган Маркл и принца Гарри, которая состоится уже 19 мая, не пригласили признанную красавицу королевской семьи, которая на данный момент занимает 36-е место в порядке наследования британского престола.
Амелия Виндзор - младшая дочь Джорджа Виндзора, графа Сент-Эндрюса, и Сильваны Виндзор, графини Сент-Эндрюс.
Правда, приглашение на свадьбу также не получили и сестра 22-летней модели – 25 летняя Марина Винздор, ее брат – 29-летний Эдвард и их родители.
Какое-то время Амелия была единственной из своей семьи, кто имел право наследовать британский престол. Дело в том, что ее мать Сильвана принадлежит по рождению к римско-католической церкви, из-за брака с ней отец Амелии Джордж Виндзор был исключен из претендентов на престол (согласна акту 1701 года, католики не могут претендовать на британскую корону).
Старший брат Амелии, 26-летний Эдвард, и сестра, 22-летняя Марина Шарлотта, тоже были исключены из порядка наследования, так как в подростковом возрасте перешли в католичество. Амелия же оставалась членом Церкви Англии. Вот такой мирной и спокойной может быть "игра престолов".
Однако в 2015 году после ряда изменений в британском законодательстве граф Джордж Виндзор вновь оказался в списке престолонаследников.
Сейчас Амелия - студентка Эдинбургского университета. Она также увлекается модой, и многие прочат ей карьеру в модельном бизнесе. Кстати, родная тетя Амелии - Леди Хелен Тейлор (урожденная Виндзор) - в прошлом была моделью и сотрудничала с Джорджио Армани.