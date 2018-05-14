Как так? Первую красавицу королевской семьи не позвали на свадьбу Гарри и Меган

Амелия Виндзор - младшая дочь Джорджа Виндзора, графа Сент-Эндрюса, и Сильваны Виндзор, графини Сент-Эндрюс.

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Правда, приглашение на свадьбу также не получили и сестра 22-летней модели – 25 летняя Марина Винздор, ее брат – 29-летний Эдвард и их родители.

Какое-то время Амелия была единственной из своей семьи, кто имел право наследовать британский престол. Дело в том, что ее мать Сильвана принадлежит по рождению к римско-католической церкви, из-за брака с ней отец Амелии Джордж Виндзор был исключен из претендентов на престол (согласна акту 1701 года, католики не могут претендовать на британскую корону).

Старший брат Амелии, 26-летний Эдвард, и сестра, 22-летняя Марина Шарлотта, тоже были исключены из порядка наследования, так как в подростковом возрасте перешли в католичество. Амелия же оставалась членом Церкви Англии. Вот такой мирной и спокойной может быть "игра престолов".

Однако в 2015 году после ряда изменений в британском законодательстве граф Джордж Виндзор вновь оказался в списке престолонаследников.