вс, 13.05.2018
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  • Фото и видео: такого харизматичного победителя «Евровидения» не было давно!

Фото и видео: такого харизматичного победителя «Евровидения» не было давно! Европа кудахчет!

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В ночь с 12 на 13 мая Лиссабоне завершился 63-й конкурс песни. И букмекеры, как всегда, не ошиблись, предрекая победу Израилю.

Победительницей стала 25-летняя Нетта Барзилай из Израиля с песней Toy (Игрушка). Интересно, что после голосования профессионального жюри (на первое место оно поставило 34-летнего представителя Австрии Сезара Семпсона) израильтянка занимала лишь 5-е место. Но зрители дали ей максимальное количество баллов, за счет чего она и выиграла, опередив других участников и получив в общей сумме 529 голосов.

Изначально эта экстравагантная певица была среди фаворитов конкурса и лидером по ставке у букмекеров, которые, как известно не ошибаются. Яркая, харизматичная, с забавным «кудахтанием», как она сама называет свое пение, Нетта может нравиться, а может не нравиться, но равнодушным она не оставляет никого.

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