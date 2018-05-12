сб, 12.05.2018
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Геттер Яани поделилась милым фото с бабушкой

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ФОТО: Instagram

Певица Геттер Яани недавно вернулась из отпуска, который она провела в Израиле, и захотела поделиться полученными эмоциями со своими подписчиками, пишет Elu24. Певица написала в своем Инстаграм, что одна из самых приятных вещей в путешествии – возвращение домой.

Геттер поделилась милым фото со своей бабушкой.

«Мне очень нравится путешествовать и открывать для себя новые места, но чувство, когда возвращаешься домой, понимаешь, что скоро увидишь семью – лучшее на свете!

За неделю в Израиле я получила большой опыт – впервые в жизни побывала на еврейской свадьбе и узнала много нового об их традициях.

Скажем так, от танцев у меня до сих пор болят ноги.»

 

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