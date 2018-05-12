Геттер Яани поделилась милым фото с бабушкой
12 мая 2018 г., 12:30
Певица Геттер Яани недавно вернулась из отпуска, который она провела в Израиле, и захотела поделиться полученными эмоциями со своими подписчиками, пишет Elu24. Певица написала в своем Инстаграм, что одна из самых приятных вещей в путешествии – возвращение домой.
Геттер поделилась милым фото со своей бабушкой.
«Мне очень нравится путешествовать и открывать для себя новые места, но чувство, когда возвращаешься домой, понимаешь, что скоро увидишь семью – лучшее на свете!
За неделю в Израиле я получила большой опыт – впервые в жизни побывала на еврейской свадьбе и узнала много нового об их традициях.
Скажем так, от танцев у меня до сих пор болят ноги.»