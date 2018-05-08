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  • Большая галерея: во время генеральной репетиции Эстония «не прошла» в финал «Евровидения»

Большая галерея: во время генеральной репетиции Эстония «не прошла» в финал «Евровидения»

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7 мая вечером в концертном зале Altice Arena в Лиссабоне состоялась итоговая репетиция первого полуфинала песенного конкурса «Евровидение», на которую уже пришли зрители, чтобы поддержать и Элину Нечаеву, и кандидатов других стран.

Как рассказала порталу Limon.ee журналист, присутствовавший в концертном зале, во время репетиции Эстония не прошла в финал, а прошедшие десять стран выбрали методом лотереи. Это было сделано для того, чтобы отрепетировать каждую деталь, в том числе, и момент объявления десяти финалистов. Но поскольку зрительское голосование будет проходит во время прямого эфира первого полуфинала сегодня, только сегодня мы узнаем настоящие результаты, хотя члены жюри поставили свои баллы еще вчера. 

Смотрите галерею яркого первого полуфинала! 

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