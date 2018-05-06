Позорище: пользователи Сети возмущены видео с репетиции Юлии Самойловой

Ролик был опубликован на канале песенного конкурса на YouTube. На момент написания материала запись посмотрели порядка 400 тысяч раз. Из них только три тысячи человек отметили, что выступление им понравилось. Порядка десяти тысяч человек негативно оценили видео.

Комментаторы буквально растерзали Самойлову. Больше всего вопросов было к ее вокальным данным. "Как я и предполагала, что ее голос перебьют бэками. Она просто на припеве поет тише, а бэки громче. И все. Типа никакого палева, все ок. Позорище (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)", – гласит текст одного из самых популярных комментариев.

"Позор! И еще раз позор!", "Кто туда отбирает? У нас что певицы перевелись, есть гораздо лучше", – вопрошает другой пользователь. "******* (Зачем – Прим. ред.) инвалида второй раз отправляют? Она же по факту поет средне что нету лучше певцов лол﻿", – присоединяется к критике второй.