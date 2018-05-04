пятница, 4 мая 2018 г.
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Рассекретили! Пусть вся Эстония знает, сколько стоит васильковый костюм президента ФОТО

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ФОТО: LIIS TREIMANN / EESTI MEEDIA/SCANPIX

В среду, 2 мая, президент Эстонии Керсти Кальюлайд провела изменения в составе правительства страны. Но мы сейчас не об этом, а о костюме, в котором президент появилась в этот день на публике.

Яркий костюм василького цвета замечательно смотрелся на Керсти Кальюлайд.

Эстонский бренд Mosaic не растерялся и быстро сварганил рекламу с фотографией Кальюлайд. Реклама побежала гулять по социальной сети Facebook, а каждая желающая дама смогла прицениться к костюму как у президента.

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