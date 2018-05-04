Рассекретили! Пусть вся Эстония знает, сколько стоит васильковый костюм президента ФОТО
4 мая 2018 г., 16:16
В среду, 2 мая, президент Эстонии Керсти Кальюлайд провела изменения в составе правительства страны. Но мы сейчас не об этом, а о костюме, в котором президент появилась в этот день на публике.
Яркий костюм василького цвета замечательно смотрелся на Керсти Кальюлайд.
Эстонский бренд Mosaic не растерялся и быстро сварганил рекламу с фотографией Кальюлайд. Реклама побежала гулять по социальной сети Facebook, а каждая желающая дама смогла прицениться к костюму как у президента.