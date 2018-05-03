четверг, 3 мая 2018 г.
"Я сделала аборт!" певица Любовь Успенская
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Евровидение
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Жизнь
  • День будет ярким для Стрельцов! А что обещают астрологи остальным знакам Зодиака?

День будет ярким для Стрельцов! А что обещают астрологи остальным знакам Зодиака? ГОРОСКОП НА 3 МАЯ

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Alla Rudenko / PantherMedia / Alla Rudenko

День обещает успехи тем, кто настроен на деловой лад и готов к активным действиям, пишет Dvorec.

Овен

Настроению Овнов можно только позавидовать. Благодаря особому обаянию и жизненной энергии представители данного знака в течение всего дня будут находиться в центре внимания. Многие хотят завоевать ваше расположение, но подлинное удовольствие вы получите от общения с близкими людьми. Трудно найти более подходящий день для семейного праздника или романтического свидания в необычной обстановке.

Вы слишком легко тратите деньги, это может стать причиной серьезных проблем. Высок творческий потенциал, вероятно появление интересных идей, касающихся обустройства жилища и украшения интерьера. Тяжелым физическим трудом заниматься нежелательно.

Телец

День характеризуется снижением жизненного потенциала и напряженностью эмоционального фона, а потому события его могут оказаться нелегким испытанием для Тельцов. Постарайтесь сосредоточиться на решении актуальных проблем: практичность и целеустремленность избавят вас от напрасных тревог и гнетущих размышлений.

Отношения в семье складываются непросто, этот день связан с появлением информации, которая огорчит и вас, и ваших близких. В своих поступках будьте последовательны, а в высказываниях – справедливы. Откажитесь от любых действий, которые могут быть расценены окружающими как покушение на их свободу и проявление собственнических инстинктов.

Близнецы

Близнецы рискуют потерять свой природный оптимизм и оказаться в плену мрачных и угнетающих мыслей. Постарайтесь найти подлинную причину своего душевного дискомфорта – вероятнее всего, она связана с работой, отношениями с коллегами и руководством. Сегодня вы не должны предпринимать решительных действий, но вполне можете решить, как будете поступать в будущем. Посоветуйтесь с друзьями, выслушайте советы родственников, даже если они придутся вам не по вкусу. 

Эмоциональный фон в целом неблагоприятен, но во всем, что касается любви и романтических отношений, сказывается влияние позитивных тенденций. Новое увлечение или ни к чему не обязывающий флирт будут для вас лучшим лекарством от печалей и тревог.

Рак

Будьте очень осторожны! День связан с ухудшением самочувствия, не исключены обострения хронических заболеваний, травмы. Откажитесь от кулинарных экспериментов, отложите визит к парикмахеру или косметологу: сегодня вам нужны покой и стабильность. Жажда перемен – лишь следствие тех глубоких переживаний, о которых вы предпочитаете не задумываться, и избавиться от них не удастся, даже если вы весь мир перевернете с ног на голову.

Отношения с близкими – сфера, в которой неблагоприятные тенденции стремительно набирают силу. Вы склонны ссориться с друзьями из-за мелочей, отстаивать свою точку зрения, не щадя чувств родственников, и только для любимого человека делаете исключение, относясь снисходительно к его слабостям.

Лев

На перемены к лучшему в личной жизни рассчитывать не приходится. Вы находитесь в центре внимания, получаете массу комплиментов, наслаждаетесь обществом представителей противоположного пола, но единственный человек, в котором вы действительно нуждаетесь, демонстрирует холодность и отстраненность и занимается исключительно собственными делами. Подливают масла в огонь представители старшего поколения, позволяя себе обидные высказывания.

Лучше всего провести день дома, отказавшись от утомительных поездок и посещения увеселительных заведений. Звезды советуют принять гостей у себя, позаботившись о том, чтобы никому из приглашенных не было скучно – организация такого «светского» мероприятия окажется очень увлекательным делом.

Дева

Влияние негативных тенденций очень сильно и распространяется, увы, на все сферы жизни. Однако у вас есть возможность изменить ситуацию к лучшему. Для этого, правда, придется совершить поступки, на которые вы давно не могли решиться. Прекрасно подходит день для отказа от вредных привычек, а также пересмотра некоторых жизненных позиций.

Возможны значительные расходы, не исключена потеря крупной суммы денег. Основные проблемы вызваны вашей доверчивостью, а также стремлением понравиться новым знакомым, чего бы это ни стоило. Возможны споры с близкими, ссоры влюбленных – эмоциональный фон неблагоприятен, и самоконтроль просто необходим, чтобы избежать перепадов настроения.

Весы

Очень непростой день. Вы генерируете потрясающие идеи и торопитесь воплощать их в жизнь, однако на пути встают непредвиденные трудности. Сегодня ваши интересы лежат в сфере новых знакомств, общения с единомышленниками, поиска людей, разделяющих ваши увлечения и интересы. Члены семьи могут страдать из-за недостатка внимания, любимый человек склонен ревновать, делать не слишком приятные для вас умозаключения.

Не скупитесь на проявление нежных чувств, проявляйте неподдельный интерес к делам близких. Ваша задача – настроиться на позитивный лад и по мере сил делиться с окружающими своим оптимизмом; только так можно справиться с влиянием неблагоприятных тенденций.

Скорпион

Скорпионов ждет удача в сложных делах, требующих творческого подхода и специальных знаний. Сегодня вы без труда привлечете внимание окружающих к своим достоинствам, завяжете интересные и полезные знакомства, найдете способ обсудить профессиональные дела с влиятельными людьми. Увы, когда дело доходит до романтических и семейных отношений, позитивные тенденции быстро теряют силу.

Вы склонны требовать многого, а на уступки идете лишь тогда, когда предпринимать что бы то ни было уже поздно. Любимый человек может всерьез обидеться, если вы сегодня будете хоть в какой-то степени неискренни или попытаетесь скрыть важную информацию.

Стрелец

День больших возможностей и нешуточных испытаний. Исход событий во многом зависит от того, правильно ли вы оцениваете свои силы: можно совершить серьезную ошибку, взяв на себя обязательства, выполнение которых связано с нешуточными трудностями и даже определенным риском. Прислушивайтесь к советам; подсказки опытных друзей помогут не попасть в ловушку.

Очень благоприятным день будет для влюбленных, однако для того, чтобы воспользоваться открывающимися возможностями, нужно совладать с собственной обидчивостью и вовремя проявить инициативу. Если вы в ссоре с близким человеком, смело делайте первый шаг к примирению.

Козерог

День не принесет значительных перемен, однако даст вам возможность получить полезную информацию и наилучшим образом распорядиться ею. Снижение жизненного тонуса порождает усталость и ухудшение самочувствия, из-за которых придется отказаться от запланированных дел. Семейные проблемы весьма серьезны и не могут быть решены быстро; многое зависит от того, насколько вы готовы довериться своей интуиции.

Это неплохой день для встречи с любимым человеком или начала романтического знакомства. Но следует помнить, что сегодня вам пойдет на пользу и время, проведенное в одиночестве: слишком тесное общение, даже с самым близкими людьми, может утомлять.

Водолей

Спокойный и не слишком богатый на события день, который можно использовать для отдыха и восстановления сил. Постарайтесь отказаться от сложной и утомительной работы, не берите на себя обязательств, которые будет трудно выполнить; сегодня любые препятствия, возникающие на пути, будут раздражать не на шутку, что не лучшим образом скажется на отношениях с близкими людьми.

Возможны удачные покупки, не исключено и получение подарков от родственников и друзей. Активный отдых и вылазки на природу пойдут вам на пользу, а новое романтическое увлечение подарит приятные впечатления. Однако не следует форсировать события, рисковать интересами семьи и придавать слишком большое значение мимолетной симпатии.

Рыбы

Ощущение смутной тревоги, неуверенности в себе омрачит этот день. Неприятности действительно не исключены, но ни одна из них не будет по-настоящему серьезной. Возможны незапланированные расходы, которые, однако, не нанесут серьезного удара по вашему бюджету.

Разногласия с близкими не станут причиной конфликта, если вы сможете совладать с собственной обидчивостью. Не стоит реагировать слишком эмоционально на критические замечания в свой адрес или воспринимать советы как свидетельство того, что вам отказывают в возможности действовать самостоятельно. Напряженность в отношениях рассеется, если вы сохраните спокойствие и не забудете о чувстве юмора.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ