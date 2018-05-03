День будет ярким для Стрельцов! А что обещают астрологи остальным знакам Зодиака?

День обещает успехи тем, кто настроен на деловой лад и готов к активным действиям, пишет Dvorec.
Овен
Настроению Овнов можно только позавидовать. Благодаря особому обаянию и жизненной энергии представители данного знака в течение всего дня будут находиться в центре внимания. Многие хотят завоевать ваше расположение, но подлинное удовольствие вы получите от общения с близкими людьми. Трудно найти более подходящий день для семейного праздника или романтического свидания в необычной обстановке.
Вы слишком легко тратите деньги, это может стать причиной серьезных проблем. Высок творческий потенциал, вероятно появление интересных идей, касающихся обустройства жилища и украшения интерьера. Тяжелым физическим трудом заниматься нежелательно.
Телец
День характеризуется снижением жизненного потенциала и напряженностью эмоционального фона, а потому события его могут оказаться нелегким испытанием для Тельцов. Постарайтесь сосредоточиться на решении актуальных проблем: практичность и целеустремленность избавят вас от напрасных тревог и гнетущих размышлений.
Отношения в семье складываются непросто, этот день связан с появлением информации, которая огорчит и вас, и ваших близких. В своих поступках будьте последовательны, а в высказываниях – справедливы. Откажитесь от любых действий, которые могут быть расценены окружающими как покушение на их свободу и проявление собственнических инстинктов.
Близнецы
Близнецы рискуют потерять свой природный оптимизм и оказаться в плену мрачных и угнетающих мыслей. Постарайтесь найти подлинную причину своего душевного дискомфорта – вероятнее всего, она связана с работой, отношениями с коллегами и руководством. Сегодня вы не должны предпринимать решительных действий, но вполне можете решить, как будете поступать в будущем. Посоветуйтесь с друзьями, выслушайте советы родственников, даже если они придутся вам не по вкусу.
Эмоциональный фон в целом неблагоприятен, но во всем, что касается любви и романтических отношений, сказывается влияние позитивных тенденций. Новое увлечение или ни к чему не обязывающий флирт будут для вас лучшим лекарством от печалей и тревог.
Рак
Будьте очень осторожны! День связан с ухудшением самочувствия, не исключены обострения хронических заболеваний, травмы. Откажитесь от кулинарных экспериментов, отложите визит к парикмахеру или косметологу: сегодня вам нужны покой и стабильность. Жажда перемен – лишь следствие тех глубоких переживаний, о которых вы предпочитаете не задумываться, и избавиться от них не удастся, даже если вы весь мир перевернете с ног на голову.
Отношения с близкими – сфера, в которой неблагоприятные тенденции стремительно набирают силу. Вы склонны ссориться с друзьями из-за мелочей, отстаивать свою точку зрения, не щадя чувств родственников, и только для любимого человека делаете исключение, относясь снисходительно к его слабостям.
Лев
На перемены к лучшему в личной жизни рассчитывать не приходится. Вы находитесь в центре внимания, получаете массу комплиментов, наслаждаетесь обществом представителей противоположного пола, но единственный человек, в котором вы действительно нуждаетесь, демонстрирует холодность и отстраненность и занимается исключительно собственными делами. Подливают масла в огонь представители старшего поколения, позволяя себе обидные высказывания.
Лучше всего провести день дома, отказавшись от утомительных поездок и посещения увеселительных заведений. Звезды советуют принять гостей у себя, позаботившись о том, чтобы никому из приглашенных не было скучно – организация такого «светского» мероприятия окажется очень увлекательным делом.
Дева
Влияние негативных тенденций очень сильно и распространяется, увы, на все сферы жизни. Однако у вас есть возможность изменить ситуацию к лучшему. Для этого, правда, придется совершить поступки, на которые вы давно не могли решиться. Прекрасно подходит день для отказа от вредных привычек, а также пересмотра некоторых жизненных позиций.
Возможны значительные расходы, не исключена потеря крупной суммы денег. Основные проблемы вызваны вашей доверчивостью, а также стремлением понравиться новым знакомым, чего бы это ни стоило. Возможны споры с близкими, ссоры влюбленных – эмоциональный фон неблагоприятен, и самоконтроль просто необходим, чтобы избежать перепадов настроения.
Весы
Очень непростой день. Вы генерируете потрясающие идеи и торопитесь воплощать их в жизнь, однако на пути встают непредвиденные трудности. Сегодня ваши интересы лежат в сфере новых знакомств, общения с единомышленниками, поиска людей, разделяющих ваши увлечения и интересы. Члены семьи могут страдать из-за недостатка внимания, любимый человек склонен ревновать, делать не слишком приятные для вас умозаключения.
Не скупитесь на проявление нежных чувств, проявляйте неподдельный интерес к делам близких. Ваша задача – настроиться на позитивный лад и по мере сил делиться с окружающими своим оптимизмом; только так можно справиться с влиянием неблагоприятных тенденций.
Скорпион
Скорпионов ждет удача в сложных делах, требующих творческого подхода и специальных знаний. Сегодня вы без труда привлечете внимание окружающих к своим достоинствам, завяжете интересные и полезные знакомства, найдете способ обсудить профессиональные дела с влиятельными людьми. Увы, когда дело доходит до романтических и семейных отношений, позитивные тенденции быстро теряют силу.
Вы склонны требовать многого, а на уступки идете лишь тогда, когда предпринимать что бы то ни было уже поздно. Любимый человек может всерьез обидеться, если вы сегодня будете хоть в какой-то степени неискренни или попытаетесь скрыть важную информацию.
Стрелец
День больших возможностей и нешуточных испытаний. Исход событий во многом зависит от того, правильно ли вы оцениваете свои силы: можно совершить серьезную ошибку, взяв на себя обязательства, выполнение которых связано с нешуточными трудностями и даже определенным риском. Прислушивайтесь к советам; подсказки опытных друзей помогут не попасть в ловушку.
Очень благоприятным день будет для влюбленных, однако для того, чтобы воспользоваться открывающимися возможностями, нужно совладать с собственной обидчивостью и вовремя проявить инициативу. Если вы в ссоре с близким человеком, смело делайте первый шаг к примирению.
Козерог
День не принесет значительных перемен, однако даст вам возможность получить полезную информацию и наилучшим образом распорядиться ею. Снижение жизненного тонуса порождает усталость и ухудшение самочувствия, из-за которых придется отказаться от запланированных дел. Семейные проблемы весьма серьезны и не могут быть решены быстро; многое зависит от того, насколько вы готовы довериться своей интуиции.
Это неплохой день для встречи с любимым человеком или начала романтического знакомства. Но следует помнить, что сегодня вам пойдет на пользу и время, проведенное в одиночестве: слишком тесное общение, даже с самым близкими людьми, может утомлять.
Водолей
Спокойный и не слишком богатый на события день, который можно использовать для отдыха и восстановления сил. Постарайтесь отказаться от сложной и утомительной работы, не берите на себя обязательств, которые будет трудно выполнить; сегодня любые препятствия, возникающие на пути, будут раздражать не на шутку, что не лучшим образом скажется на отношениях с близкими людьми.
Возможны удачные покупки, не исключено и получение подарков от родственников и друзей. Активный отдых и вылазки на природу пойдут вам на пользу, а новое романтическое увлечение подарит приятные впечатления. Однако не следует форсировать события, рисковать интересами семьи и придавать слишком большое значение мимолетной симпатии.
Рыбы
Ощущение смутной тревоги, неуверенности в себе омрачит этот день. Неприятности действительно не исключены, но ни одна из них не будет по-настоящему серьезной. Возможны незапланированные расходы, которые, однако, не нанесут серьезного удара по вашему бюджету.
Разногласия с близкими не станут причиной конфликта, если вы сможете совладать с собственной обидчивостью. Не стоит реагировать слишком эмоционально на критические замечания в свой адрес или воспринимать советы как свидетельство того, что вам отказывают в возможности действовать самостоятельно. Напряженность в отношениях рассеется, если вы сохраните спокойствие и не забудете о чувстве юмора.