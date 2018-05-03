День будет ярким для Стрельцов! А что обещают астрологи остальным знакам Зодиака?

Лучше всего провести день дома, отказавшись от утомительных поездок и посещения увеселительных заведений. Звезды советуют принять гостей у себя, позаботившись о том, чтобы никому из приглашенных не было скучно – организация такого «светского» мероприятия окажется очень увлекательным делом.

Дева

Влияние негативных тенденций очень сильно и распространяется, увы, на все сферы жизни. Однако у вас есть возможность изменить ситуацию к лучшему. Для этого, правда, придется совершить поступки, на которые вы давно не могли решиться. Прекрасно подходит день для отказа от вредных привычек, а также пересмотра некоторых жизненных позиций.

Возможны значительные расходы, не исключена потеря крупной суммы денег. Основные проблемы вызваны вашей доверчивостью, а также стремлением понравиться новым знакомым, чего бы это ни стоило. Возможны споры с близкими, ссоры влюбленных – эмоциональный фон неблагоприятен, и самоконтроль просто необходим, чтобы избежать перепадов настроения.

Весы

Очень непростой день. Вы генерируете потрясающие идеи и торопитесь воплощать их в жизнь, однако на пути встают непредвиденные трудности. Сегодня ваши интересы лежат в сфере новых знакомств, общения с единомышленниками, поиска людей, разделяющих ваши увлечения и интересы. Члены семьи могут страдать из-за недостатка внимания, любимый человек склонен ревновать, делать не слишком приятные для вас умозаключения.

Не скупитесь на проявление нежных чувств, проявляйте неподдельный интерес к делам близких. Ваша задача – настроиться на позитивный лад и по мере сил делиться с окружающими своим оптимизмом; только так можно справиться с влиянием неблагоприятных тенденций.

Скорпион

Скорпионов ждет удача в сложных делах, требующих творческого подхода и специальных знаний. Сегодня вы без труда привлечете внимание окружающих к своим достоинствам, завяжете интересные и полезные знакомства, найдете способ обсудить профессиональные дела с влиятельными людьми. Увы, когда дело доходит до романтических и семейных отношений, позитивные тенденции быстро теряют силу.

Вы склонны требовать многого, а на уступки идете лишь тогда, когда предпринимать что бы то ни было уже поздно. Любимый человек может всерьез обидеться, если вы сегодня будете хоть в какой-то степени неискренни или попытаетесь скрыть важную информацию.

Стрелец

День больших возможностей и нешуточных испытаний. Исход событий во многом зависит от того, правильно ли вы оцениваете свои силы: можно совершить серьезную ошибку, взяв на себя обязательства, выполнение которых связано с нешуточными трудностями и даже определенным риском. Прислушивайтесь к советам; подсказки опытных друзей помогут не попасть в ловушку.

Очень благоприятным день будет для влюбленных, однако для того, чтобы воспользоваться открывающимися возможностями, нужно совладать с собственной обидчивостью и вовремя проявить инициативу. Если вы в ссоре с близким человеком, смело делайте первый шаг к примирению.

Козерог