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Учeные раскрыли пять секретов, продлевающих жизнь человека на десять лет

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ФОТО: Axel Killian / PantherMedia / Axel Killian

Специалисты уверены, что главным методом достижения долголетия является здоровый образ жизни.

Отказ от курения и алкоголя, диета, низкий вес и постоянные упражнения продлевают жизнь человека в среднем на 10 лет. В этом уверены учeные-медики из Гарварда. Результаты их работ приводятся в журнале Circulation.

«Наше исследование показало, что здоровый образ жизни остаётся главным способом продления жизни. Политикам и чиновникам стоит приложить серьёзные усилия для того, чтобы создать такую среду, в которой правильная диета, зарядка и отсутствие вредных привычек станут популярными среди населения», — отметил специалист из Гарвардского университета Фрэнк Ху.

Учeный и его коллеги попытались разобраться, как сильно правильное питание и спорт повлияют на продолжительность жизни человека средних лет, который не страдает наследственными болезнями.

Для этого были проанализированы данные, которые собрали в ходе наблюдений за здоровьем примерно 40 тысяч медсестёр и докторов, проводимых в рамках проектов NHS и NHANES на протяжении порядка 30 лет, пишет Life.

Как оказалось, ожирение и вредные привычки отнимают порядка 12–14 лет жизни. Так, мужчины и женщины, соблюдая все пять принципов, доживали до 87 и 93 лет соответственно. У них также снижались шансы на появление болезней сердца и развитие рака. Остальные же участники умирали в 75–79 лет

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