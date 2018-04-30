Учeные раскрыли пять секретов, продлевающих жизнь человека на десять лет

Отказ от курения и алкоголя, диета, низкий вес и постоянные упражнения продлевают жизнь человека в среднем на 10 лет. В этом уверены учeные-медики из Гарварда. Результаты их работ приводятся в журнале Circulation.

«Наше исследование показало, что здоровый образ жизни остаётся главным способом продления жизни. Политикам и чиновникам стоит приложить серьёзные усилия для того, чтобы создать такую среду, в которой правильная диета, зарядка и отсутствие вредных привычек станут популярными среди населения», — отметил специалист из Гарвардского университета Фрэнк Ху.

Учeный и его коллеги попытались разобраться, как сильно правильное питание и спорт повлияют на продолжительность жизни человека средних лет, который не страдает наследственными болезнями.

Для этого были проанализированы данные, которые собрали в ходе наблюдений за здоровьем примерно 40 тысяч медсестёр и докторов, проводимых в рамках проектов NHS и NHANES на протяжении порядка 30 лет, пишет Life.