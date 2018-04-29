воскресенье, 29 апреля 2018 г.
«На высотки забирался и ходил по краю крыши с целью посмотреть на красивых эстонских девушек и показать себя» Руфер Mustang Wanted
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Евровидение
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Ксению Собчак обвиняют в том, что она бросила мужа и сына

Ксению Собчак обвиняют в том, что она бросила мужа и сына

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Ксения Собчак.

ФОТО: Peter Kovalev/Peter Kovalev/TASS

Телеведущую и светскую львицу Ксению Собчак назвали плохой женой и матерью. 

К такому выводу пришли подписчики женщины, отметив, что в ее блоге огромное количество снимков из отпуска и с различных мероприятий. Однако нет фотографий с семьей, сыном и мужем. По мнению многих подписчиков Ксении, она очень мало времени проводит с близкими людьми и ее семья брошена, в то время как сама Ксюша занимается только собой. Правда, словно в оправдание, она опубликовала фото сына со спины, пишет 7d.org.ua. 

 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ