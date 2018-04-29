Ксению Собчак обвиняют в том, что она бросила мужа и сына

К такому выводу пришли подписчики женщины, отметив, что в ее блоге огромное количество снимков из отпуска и с различных мероприятий. Однако нет фотографий с семьей, сыном и мужем. По мнению многих подписчиков Ксении, она очень мало времени проводит с близкими людьми и ее семья брошена, в то время как сама Ксюша занимается только собой. Правда, словно в оправдание, она опубликовала фото сына со спины, пишет 7d.org.ua.