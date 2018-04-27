пятница, 27 апреля 2018 г.
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Сумасшедшая галерея: самая страшная гостья Фестиваля ужасов прибыла в Эстонию с телохранителями

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Американская дрэг-квин прибыла сегодня в Таллинн в своем ярком и смелом образе. Экстравагантная Карлотта Мур сегодня примет участие в Фестивале фильмов ужасов и фантастики в Хаапсалу, пишет Elu24

Эпатажная кинодива войдет в состав жюри короткометражных фильмов, которые покажут в Хаапсалу. Эта «девушка» недавно дебютировала в роли рэп-певицы вместе с группой Nightsatan. Вместе с Мур в Эстонию прибыла ее съемочная группа, которая здесь снимет фильм об этой «красавице».

«Про фестиваль ужасов HÕFF я еще в Америке слышала, что он о*****о крутой», - описала сегодняшний фестиваль ужасов Карлотта Мур. 

Вечером на портале Elu24 выйдет интервью, в котором дрэг-квин расскажет, какая связь у нее с Эстонией и почему она приехала с телохранителями. 

Дрэг-квин — сленговое выражение, используемое для обозначения артистов (обычно мужского пола), использующих женские образы, переодеваясь в одежду женского гендера.

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