Роза Сябитова отважилась на интимную пластику

56-летняя Роза Сябитова не скрывает, что влюблена. Когда телеведущая оказывается рядом со своим избранником Ренатом, она буквально светится от счастья. Возлюбленный знаменитости ее ровесник, он живет на Кипре, где и познакомился с будущей невестой. Судя по всему, у Розы и Рената все настолько серьезно, что они собираются узаконить отношения. О том, когда это произойдет, пока не сообщается, пишет Starhit.ru.

В недавнем интервью Роза заявила, что свадьба действительно состоится. Телесваха уже начала подготовку к этому важному событию. Сябитова планирует сделать подарок своему избраннику.

«Я собралась замуж. Он, как и я, татарин, но живет на Кипре, занимается недвижимостью. Состоятельный, независимый. Хочу сделать интимную пластику, чтобы порадовать его в первую брачную ночь», – поделилась телезвезда с журналистами.

Стоит отметить, что Сябитова уже не в первый раз решается на пластику. Знаменитость не скрывает, что прибегала к услугам хирургов. Всего, по словам Розы, она перенесла восемь операций. Телесваха рассказывала, что на обращение к специалистам ее подтолкнуло не только желание быть молодой и красивой. Три года назад, когда Сябитова похудела на 20 кг, вмешательство экспертов стало неизбежным.

«Понятно же, что похудеешь, значит, грудь отвиснет. Я похудела на 20 килограммов и сделала полный тюнинг – восемь операций после похудения. Вы думаете, что я, как Настя Волочкова, скажу: «У меня была грудастая бабушка?» Нет, ребята, чудес не бывает», – говорила звезда Марии Шукшиной в программе «В гости по утрам».

Похудевшая Сябитова не стесняется демонстрировать свою фигуру в социальных сетях. Избранника Розы не смущает, что она может выложить снимок в купальнике. Жених телесвахи старается во всем ее поддерживать и не осуждает. «А почему это должно ему не нравиться? Я столько денег вложила в свое тело, столько мучений перенесла на пути к совершенству, что он гордиться мною должен», – говорит женщина.

По словам Сябитовой, она поставила избраннику жесткие условия. Роза запретила Ренату давать интервью по поводу их отношений. Звезда не хочет, чтобы избранник зарабатывал на ней деньги и привлекал к себе внимание, передают «Дни.ру».