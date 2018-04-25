среда, 25 апреля 2018 г.
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Ким Кардашян снялась голой, показав тело, которым она теперь будет торговать

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ФОТО: Vida Press

37-летняя Ким Кардашян выложила в соцсети сразу несколько фотографий без одежды. Таким образом звезда анонсировала выход своего нового аромата KKW Body, флакон которого будет повторять форму еe тела.

Необычный флакон для духов создала итальянская художница Ванесса Бикрофт. На рынок «миниатюрная Ким» выйдет уже 30 апреля.

ФОТО: Vida Press

Откровенные снимки удивили даже ко многому привыкших поклонников звезды.

"Зачем тебе нужно показывать себя? Ты мать. Что подумают твои дети, если они увидят это сейчас или когда станут старше?" - написали комментаторы.

Впрочем, осуждающие комментарии не помешали Ким собрать миллионы лайков. К тому же звезда добилась главной цели — привлечь всеобщее внимание к выходу своего нового парфюма.

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