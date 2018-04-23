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Герцогиня Кембриджская Кейт родила третьего ребенка Британия ликует!

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ФОТО: POOL New / REUTERS

У британского принца Уильяма и его супруги герцогини Кембриджской Кэтрин родился второй сын. Об этом сообщила в своем Twitter официальная резиденция пары — Кенсингтонский дворец. Ребенок стал пятым в очереди престолонаследия и шестым правнуком правящей королевы Великобритании Елизаветы II.

Супруга британского принца Уильяма герцогиня Кембриджская Кейт родила третьего ребенка. У супругов появился мальчик. Об этом сообщила пресс-служба Кенсингтонского дворца воциальной сети Twitter. Роды прошли в больнице Святой Марии в Паддингтоне, где герцогиня родила своих старших детей.

«Ее Королевское Высочество герцогиня Кембриджская благополучно родила сына в 11.01 утра. Ребенок весит восемь фунтов семь унций (примерно 3750 граммов. – Прим.ред.) Герцог Кембриджский присутствовал при рождении. Мать и малыш чувствую себя хорошо», – сообщается в заявлении. Отметим, что новорожденный мальчик стал пятым в очереди престолонаследия и шестым правнуком правящей королевы Великобритании Елизаветы II.

В роддом Кейт Миддлтон доставили сегодня утром, 23 апреля. Об этом также было заявлено администрацией Кенсингтонского дворца. «Герцогиня Кембриджская Кейт поступила в больницу святой Марии в Паддингтоне на ранней стадии схваток», – сообщается в официальном заявлении. Кстати, именно в этой клинике у венценосных супругов появились на свет их старшие дети: в июле 2013 года – первенец Джордж, а спустя два года, в мае, – принцесса Шарлотта.

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