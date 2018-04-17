В Москве скончался актер сериалов «Марш Турецкого» и «Каменская»

Известный уральский актёр Андрей Невраев скончался в возрасте 69 лет. Как сообщает НСН, артист умер ещё 14 апреля, передает Лайф.

Прощание с ним состоялось сегодня, 17 апреля, в Николо-Архангельском крематории в Москве.

Невраев родился 21 декабря 1949 года в Свердловске. Работал в ТЮЗах Свердловска, Омска и Новосибирска, позднее — в Новосибирском областном драматическом театре. Когда переехал в Москву, работал в Московском театре им. М. Н. Ермоловой, театре Армена Джигарханяна.