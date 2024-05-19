Спокойный благоприятный день. Он наверняка понравится людям, которые в последнее время о многом тревожились, переживали из-за пустяков. Есть шанс обрести гармонию, навести порядок в своей жизни, найти ответы на важные вопросы. Старайтесь прислушиваться к интуиции: ее подсказки не менее важны, чем то, что говорят окружающие.
ГОРОСКОП НА 19 МАЯ ⟩ Близнецов ждет яркий и интересный день, а Львам будет нелегко сохранять самообладание
Вторая половина дня может принести мелкие неприятности тем, кто привык идти на поводу у своих желаний, поддаваться соблазнам. Такие люди порой говорят или делают то, о чем позже приходится жалеть.
Овен
Старайтесь не рисковать и действовать осторожно. Этого будет достаточно, чтобы избежать неприятностей, не допустить серьезных ошибок. Дел, требующих внимания, сегодня может быть больше, чем обычно. Важно правильно расставить приоритеты: без этого вы рискуете потратить слишком много времени на пустяки. Вторая половина дня обещает денежные поступления. Это хорошее время и для покупок, и для решения финансовых вопросов. Вам удается ничего не упустить из виду. Вряд ли кому-то удастся сбить вас с толку или ввести в заблуждение.
Телец
Нелегко сохранять спокойствие и дружелюбие в первой половине дня. Чаще обычного возникают разногласия с окружающими, некоторым Тельцам приходится иметь дело с людьми, которые им совсем не симпатичны. Не падайте духом. Если вы сохраните хорошее настроение, то наверняка найдете способ изменить ситуацию. Влияние позитивных тенденций усиливается постепенно. Вы замечаете все больше новых возможностей, понимаете, как ими воспользоваться. Вечер – благоприятное время для общения с самыми близкими людьми. Можно поговорить о многом.
Близнецы
Благоприятный день, яркий, интересный и вдохновляющий. Вы с энтузиазмом беретесь за новые дела и отлично справляетесь даже с самыми сложными из них. Интуиция остра; благодаря ее подсказкам вы добиваетесь успеха там, где не справились другие. Некоторые представители знака получат важную информацию, которая поможет принять верное решение. Вероятны неожиданные встречи с людьми, которые прежде были близки вам. Сейчас можно восстановить отношения, и вы постараетесь не упустить этот шанс. Вы готовы признать свои ошибки; многим это очень нравится.
Рак
Первая половина дня благоприятна. Она подходит для решения серьезных вопросов. Вы стараетесь добиться наилучшего результата во всем, за что беретесь, и не допускаете ошибок. Могут предложить помощь люди, от которых вы не ожидали ничего подобного. Не исключено начало долгосрочного сотрудничества. Вторая половина дня проходит спокойнее, дает возможность отдохнуть, провести время с близкими. Это благоприятное время для учебы. Вы многое схватываете на лету, быстро разбираетесь во многих сложных вопросах. Самое же приятное заключается в том, что полученные сегодня знания вам вскоре пригодятся.
Лев
Нелегко сохранять самообладание. Вы можете остро реагировать на любые пустяки; это особенно заметно в первой половине дня. Если вы все же совладаете с эмоциями и не поддадитесь на провокации, день сложится удачно. Обдуманные решения часто оказывается верными. Доверяйте своему опыту. Он часто подсказывает, как справиться с трудностями, что предпринять, чтобы добиться цели. Вторая половина дня радует неожиданными визитами. Будет шанс пообщаться и со старыми друзьями, и с новыми знакомыми, которые вам очень симпатичны.
Дева
В начале дня вы стараетесь внимательно наблюдать за происходящим вокруг, обращать внимание даже на незначительные события, мелкие детали. Многое из того, что вы замечаете сейчас, позже окажется важным. К идеям, которые появляются в этот период, вы вскоре вернетесь. Не всегда удается найти общий язык с окружающими, но до серьезных конфликтов дело не доходит. Со временем отношения меняются к лучшему, становятся более гармоничными, приносят все больше радости. Некоторые Девы поймут, какие ошибки допустили в последнее время, и постараются их исправить.
Весы
День будет довольно беспокойным. Сложно сосредоточиться на чем-то одном, часто появляются новые дела и задачи, ради которых приходится отложить все остальное, изменить планы. Старайтесь не нервничать. Если вы сохраните спокойствие и самообладание, все получится хорошо. Возможны неожиданные встречи, которые поднимут настроение, вдохновят вас. Некоторые Весы найдут новых друзей и союзников. Вы хорошо понимаете окружающих, часто догадываетесь, что у них на душе. Природная деликатность помогает наладить отношения с теми, кто обычно неохотно идет на контакт.
Скорпион
Легкий благоприятный день, отлично подходящий для общения с самыми разными людьми. Вам не нужно особенно стараться, чтобы произвести хорошее впечатление; все получается само собой. Возможны приятные знакомства. Некоторые Скорпионы смогут повидаться с людьми, о которых в последнее время много слышали. Вторая половина дня подходит для семейных дел, общения с близкими. Стоит обсудить общие дела. Не исключено, что вместе вы поймете, как решить проблемы, в последнее время раздражавшие или огорчавшие всех.
Стрелец
День отличается напряженным эмоциональным фоном, а это значит, что тревожиться, огорчаться и сердиться вы сегодня можете куда чаще, чем обычно. Не всегда для этого есть серьезные причины; чаще всего речь идет о пустяках, которые вскоре забудутся. Отвлечься от переживаний помогают полезные дела. С ними вы справитесь отлично, если не будете отвлекаться и действительно постараетесь добиться нужного результата. Старые знакомые охотно помогают. Новые же только дают советы – но большего от них и не требуется, у вас и так все получается.
Козерог
Подходящий день для того, чтобы обдумывать сложные вопросы, строить планы, а также разбираться в запутанных и неоднозначных ситуациях. Вы многое замечаете и делаете правильные выводы. Интуиция помогает избежать ошибок, принять верные решения, не потратить время напрасно в начале дня. Вероятны неожиданные встречи. Они наверняка произведут на вас сильное впечатление, наверняка запомнятся надолго, натолкнут на какие-то интересные мысли. Вы многому научитесь у людей, с которыми познакомитесь сегодня.
Водолей
Начало дня будет ярким, интересным и благоприятным. Это отличное время для того, чтобы взяться за совершенно новые дела. Вы многому учитесь на ходу, быстро запоминаете любую информацию, которая может оказаться важной. Появляются отличные идеи; наверняка найдутся люди, готовые помочь вам в их осуществлении. Благодаря поддержке союзников Водолеи справятся с тем, что не удавалось им раньше. Вторая половина дня проходит спокойно, отлично подходит для того, чтобы отдохнуть и восстановить силы. Будет шанс сделать какие-то выгодные покупки.
Рыбы
Может быть трудно собраться с мыслями, сосредоточиться на делах. Не всем Рыбам удается противостоять соблазнам. Некоторые представители знака идут на поводу у своих желаний, а потом жалеют об этом. Стоит прислушаться к советам; их дают люди, опыт которых может быть вам полезен. Не спешите с решениями, касающимися финансов. Если риск потратить значительную сумму на пустяки. К тому же многие представители знака склонны переоценивать свои возможности. Лучше не делать покупок в кредит, не брать деньги в долг у друзей.