ГОРОСКОП НА 19 МАЯ Близнецов ждет яркий и интересный день, а Львам будет нелегко сохранять самообладание

Вторая половина дня может принести мелкие неприятности тем, кто привык идти на поводу у своих желаний, поддаваться соблазнам. Такие люди порой говорят или делают то, о чем позже приходится жалеть.

Овен

Старайтесь не рисковать и действовать осторожно. Этого будет достаточно, чтобы избежать неприятностей, не допустить серьезных ошибок. Дел, требующих внимания, сегодня может быть больше, чем обычно. Важно правильно расставить приоритеты: без этого вы рискуете потратить слишком много времени на пустяки. Вторая половина дня обещает денежные поступления. Это хорошее время и для покупок, и для решения финансовых вопросов. Вам удается ничего не упустить из виду. Вряд ли кому-то удастся сбить вас с толку или ввести в заблуждение.

Телец

Нелегко сохранять спокойствие и дружелюбие в первой половине дня. Чаще обычного возникают разногласия с окружающими, некоторым Тельцам приходится иметь дело с людьми, которые им совсем не симпатичны. Не падайте духом. Если вы сохраните хорошее настроение, то наверняка найдете способ изменить ситуацию. Влияние позитивных тенденций усиливается постепенно. Вы замечаете все больше новых возможностей, понимаете, как ими воспользоваться. Вечер – благоприятное время для общения с самыми близкими людьми. Можно поговорить о многом.

Близнецы