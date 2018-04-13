Возбужденный принц Уильям случайно назвал пол их третьего ребенка с Кейт

На днях принц Уильям посетил матч Sky Bet Championship в Villa Park в Бирмингеме, где и раскрыл все карты о своем потомстве. После игры Уильям вышел в приподнятом настроении и на эмоциях охотно поболтал с прессой.

Один из журналистов решил воспользоваться ситуацией и спросил про имя третьего ребенка, который должен вот-вот родиться. Принц заявил, что будет настаивать на имени Джек.

Спустя секунды Уильям занервничал и быстро выкрутился из ситуации. «Или Джеки», — добавил принц, когда понял, что сказал лишнего. Несмотря на то что в королевских семьях принято узнавать пол ребенка при родах, герцогиня Кембриджская и принц Уильям уже в третий раз нарушают эти правила.