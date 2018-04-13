пятница, 13 апреля 2018 г.
«Сегодня, в нашу первую годовщину, я собирался сделать ей предложение. Я был уверен, что у нас впереди вся жизнь» Возлюбленный Марии Политовой
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Евровидение
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Возбужденный принц Уильям случайно назвал пол их третьего ребенка с Кейт

Возбужденный принц Уильям случайно назвал пол их третьего ребенка с Кейт

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: GEORGES ROGERS/SIPA/GEORGES ROGERS/SIPA/Scanpix

Герцог Кембриджский совсем скоро станет отцом в третий раз. Разумеется, всем интересно, кого на этот раз подарит принцу Кейт Миддлтон. Шифроваться королевская чета умеет плохо, а хитрые журналисты всегда начеку.

На днях принц Уильям посетил матч Sky Bet Championship в Villa Park в Бирмингеме, где и раскрыл все карты о своем потомстве. После игры Уильям вышел в приподнятом настроении и на эмоциях охотно поболтал с прессой.

Один из журналистов решил воспользоваться ситуацией и спросил про имя третьего ребенка, который должен вот-вот родиться. Принц заявил, что будет настаивать на имени Джек.

Спустя секунды Уильям занервничал и быстро выкрутился из ситуации. «Или Джеки», — добавил принц, когда понял, что сказал лишнего. Несмотря на то что в королевских семьях принято узнавать пол ребенка при родах, герцогиня Кембриджская и принц Уильям уже в третий раз нарушают эти правила.

Напомним, что Кейт Миддлтон и принц Уильям станут родителями в третий раз. Будущий наследник должен родиться уже в ближайшее время. Ранее Кейт подарила Уильяму сына Джорджа и дочку Шарлотту.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ