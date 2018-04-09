понедельник, 9 апреля 2018 г.
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  • Юная балерина из России прогибает ноги так, что они похожи на сабли. Не пугайтесь, это нормально!

Юная балерина из России прогибает ноги так, что они похожи на сабли. Не пугайтесь, это нормально!

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ФОТО: Volodymyr Melnyk/PantherMedia / Volodymyr Melnyk

Юная балерина из Санкт-Петербурга Яна Черепанова прославилась на Reddit благодаря видео, на котором она уверенно стоит и даже делает па на качающемся диске. Но многие пользователи обратили внимание не только на навыки равновесия девочки, но и на ее сильно прогнутые ноги. Как бы странно они ни выглядели, это нормально для балетных танцовщиц и даже демонстрирует особое мастерство, пишет Medialeaks.

На Reddit в топ вышло GIF-изображение, на котором девочка одной ногой стоит на очень неустойчивом тренажёре для атлетов (балансировочном диске), а другую поднимает вверх и затем обхватывает ее рукой. Девочка не просто стоит на платформе — она упирается в балансировочный диск только пальцами ног.

Навыки удерживания равновесия героини ролика поразили пользователей Reddit до глубины души.

Некоторые пользователи сразу предположили, что девочка из России, главным образом судя по виду лестничного пролета за ее спиной. И они оказались правы. Зовут маленькую акробатку Яна Черепанова, ей 13 лет, и живёт она в Санкт-Петербурге, где учится в Академии русского балета им. Вагановой — одной из старейших балетных школ мира, из которой в свое время выпустились такие известные танцоры как Анна Павлова, Матильда Кшесинская, Михаил Барышников и многие другие.

Яна ведет инстаграм, куда часто выкладывает ролики, в которых демонстрирует свои умения. На некоторых из них может показаться, что у неё сломана нога, но это специально отработанный навык, который на балетном жаргоне называется «иксовые ноги». Он считается признаком высокого мастерства, но достичь его очень сложно и опасно для здоровья.

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