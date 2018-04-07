Шепелев откровенно рассказал о болезнях сына

Шепелев опубликовал на своей странице в Instagram пост, в котором посетовал на слабый иммунитет Платона. "Моему сыну скоро пять. Теперь каждый раз планируя путешествие с ним, полет, отдых или развлечение, я до последнего держу в голове "ну, не факт". Наверное, каждый родитель проходил через такое: куплены билеты, заказан отель, заготовлены пригласительные в какой-нибудь Дисней, Лего или любой другой лэнд, организованы машины, сопровождающие, воздушные шары, торт, подарки и даже матрас. Один день до вылета. Или даже лучше так: ночь перед вылетом и... температура. И вместо рейса – такси в аптеку, а вместо сладкой ваты – панадол. Я сталкивался с этим уже раза три (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написал Дмитрий.