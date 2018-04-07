суббота, 7 апреля 2018 г.
«Человечество должно бесстрашно отправиться в те места, где до него никто не побывал, если хочет продлить свое существование еще на миллион лет» Стивен Хокинг
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Евровидение
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Шепелев откровенно рассказал о болезнях сына

Шепелев откровенно рассказал о болезнях сына

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Дмитрий Шепелев.

ФОТО: Скриншот с видео

Телеведущий Дмитрий Шепелев поведал фанатам, что состояние здоровья сына не дает ему реализовать намеченные планы. Из-за плохого самочувствия мальчика вдовцу Жанны Фриске пришлось несколько раз отменять долгожданное совместное путешествие, передает Дни.ру.

Шепелев опубликовал на своей странице в Instagram пост, в котором посетовал на слабый иммунитет Платона. "Моему сыну скоро пять. Теперь каждый раз планируя путешествие с ним, полет, отдых или развлечение, я до последнего держу в голове "ну, не факт". Наверное, каждый родитель проходил через такое: куплены билеты, заказан отель, заготовлены пригласительные в какой-нибудь Дисней, Лего или любой другой лэнд, организованы машины, сопровождающие, воздушные шары, торт, подарки и даже матрас. Один день до вылета. Или даже лучше так: ночь перед вылетом и... температура. И вместо рейса – такси в аптеку, а вместо сладкой ваты – панадол. Я сталкивался с этим уже раза три (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написал Дмитрий.

Телеведущий отметил, что несмотря на очень юный возраст мальчик с пониманием относится к изменению планов. "Сын как-то сказал: "Не будем отменять, давай просто перенесем". Какой же он мудрый! Я не перестаю ему удивляться. – Спасибо, говорю я ему. – За что? – За то, что принес в мою жизнь порядок. Свой порядок. Когда все происходит не вовремя, а когда действительно нужно! И за счастье, конечно, тоже спасибо. Абсолютное счастье не важно в Леголэнде или с чашкой малинового чая от кашля", – отметил отец малыша.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ