Эта женщина в инвалидном кресле – легендарная Эдита Пьеха? Поклонники не узнают артистку

Новость о срочной госпитализации 80-летней Эдиты Пьехи наделала много шума. Помощь врачей понадобилась после того, как у нее начались приступы мучительного кашля – настолько сильного, что медики заподозрили воспаление легких, пишут Dni. У легенды советской эстрады осип голос, ей очень трудно говорить. В итоге пришлось отменить сразу два ее ближайших концерта в российских городах.

«Ничего страшного, просто обострился бронхит, видите, какой голос, говорить не могу даже, положили в больницу. Ингаляции, уколы делают, надеюсь, что поправится, все хорошо», – уверяла она журналистов.

Как сообщает Telegram-канал «Хороший», в больнице, куда была доставлена Эдита Пьеха, не нашлось VIP-палаты. Канал также опубликовал фото пожилой женщины в инвалидной коляске. В настоящий момент неизвестно, запечатлена ли на снимке именно Эдита Пьеха.