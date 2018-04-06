пятница, 6 апреля 2018 г.
«Олег Табаков скончался, когда открыто поддержал политику Кремля и президента России Владимира Путина» Сергей Талк
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Евровидение
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Эта женщина в инвалидном кресле – легендарная Эдита Пьеха? Поклонники не узнают артистку

Эта женщина в инвалидном кресле – легендарная Эдита Пьеха? Поклонники не узнают артистку В клинике Петербурга не нашлось VIP-палаты

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Эдита Пьеха

ФОТО: Belinsky Yuri/COVI

В российских СМИ появилось шокирующее фото из больницы, куда попала известная певица. 

Новость о срочной госпитализации 80-летней Эдиты Пьехи наделала много шума. Помощь врачей понадобилась после того, как у нее начались приступы мучительного кашля – настолько сильного, что медики заподозрили воспаление легких, пишут Dni.  У легенды советской эстрады осип голос, ей очень трудно говорить. В итоге пришлось отменить сразу два ее ближайших концерта в российских городах.

«Ничего страшного, просто обострился бронхит, видите, какой голос, говорить не могу даже, положили в больницу. Ингаляции, уколы делают, надеюсь, что поправится, все хорошо», – уверяла она журналистов. 

Как сообщает Telegram-канал «Хороший», в больнице, куда была доставлена Эдита Пьеха, не нашлось VIP-палаты. Канал также опубликовал фото пожилой женщины в инвалидной коляске. В настоящий момент неизвестно, запечатлена ли на снимке именно Эдита Пьеха. 

«Не подумайте, я не лысая! – недавно оправдывалась в СМИ певица. – Просто 30 лет делала прически, которые мне ужас как надоели! Только представьте: каждое утро я накручивала волосы на бигуди, сушила феном, начесывала. Потом мне посоветовали приобрести в Израиле хороший парик».

Читать также

Актуально

НАВЕРХ